https://tr.sputniknews.com/20220119/eda-ece-tekrar-koronaviruse-yakalandi-yasak-elma-maske-kimsin-sen-ve-ev-halkina-hayirli-olsun-1052905030.html

Eda Ece tekrar koronavirüse yakalandı: 'Yasak Elma, Maske Kimsin Sen ve ev halkına hayırlı olsun'

Eda Ece tekrar koronavirüse yakalandı: 'Yasak Elma, Maske Kimsin Sen ve ev halkına hayırlı olsun'

Oyuncu Eda Ece sosyal medya hesabından ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T18:58+0300

2022-01-19T18:58+0300

2022-01-19T19:12+0300

koronavirüs

yasak elma

maske kimsin sen

eda ece

yaşam

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'Yasak Elma' dizisinde yer alan ve aynı zamanda 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında jüri üyesi olan Eda Ece, sosyal medya hesabından ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ece, "2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, önce sağlık" dedi.

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koronavirüs, yasak elma, maske kimsin sen, eda ece