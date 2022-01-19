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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Muhtar maaşları 4250 lira oldu" dedi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T14:54+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
maaş
asgari ücret
muhtar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, maaş, asgari ücret, muhtar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu

14:54 19.01.2022 (güncellendi: 15:06 19.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Muhtar maaşları 4250 lira oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Muhtar maaşları 4250 lira oldu.
Siz onların muhtar sevdalısı kesildiklerine bakmayın, ellerine fırsat geçtiğinde muhtarlıkların da kapısına kilit vururlar.
Aramızdaki gönül bağının derinliğini anlayamadığı için bu buluşmaları taklit etmeye çalışanlar çıksa da biz muhtarlarımızla aramıza kimseyi sokmayız.
Yapamaz diyen ülkeler vardı ya, şimdi onlar bizden uçak istiyor.
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