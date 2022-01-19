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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Muhtar maaşları 4250 lira oldu" dedi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T14:54+0300
2022-01-19T14:54+0300
2022-01-19T15:06+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
maaş
asgari ücret
muhtar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, maaş, asgari ücret, muhtar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
14:54 19.01.2022 (güncellendi: 15:06 19.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Muhtar maaşları 4250 lira oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Muhtar maaşları 4250
lira oldu.
Siz onların muhtar sevdalısı kesildiklerine
bakmayın, ellerine fırsat geçtiğinde muhtarlıkların da kapısına kilit vururlar.
Aramızdaki gönül bağının
derinliğini anlayamadığı için bu buluşmaları taklit etmeye çalışanlar çıksa da biz muhtarlarımızla aramıza kimseyi sokmayız.
Yapamaz diyen ülkeler vardı ya, şimdi onlar bizden uçak istiyor.