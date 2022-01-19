https://tr.sputniknews.com/20220119/fazil-say-sezenin-tabii-ki-yanindayiz-icinden-geldigi-gibi-yapsin-sanatini-1052872701.html

Fazıl Say: Sezen'in tabii ki yanındayız, içinden geldiği gibi yapsın sanatını

Fazıl Say: Sezen'in tabii ki yanındayız, içinden geldiği gibi yapsın sanatını

Piyanist Fazıl Say, "Sezen’in tabii ki yanındayız. Her ne şarkısı sözü döktürdüyse iyi etmiş, içinden geldiği gibi yapsın sanatını, hatta, sözlerin devamını da... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T00:44+0300

2022-01-19T00:44+0300

2022-01-19T00:44+0300

türkiye

fazıl say

sezen aksu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103791/49/1037914981_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1a0940fbbc7bbd0412a7ce8a833ba3c8.jpg

Piyanist Fazıl Say, "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan Sezen Aksu'ya destek paylaşımında bulundu.Say Twitter hesabından #sezenaksu ve #fazılsay etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fazıl say, sezen aksu