Fazıl Say: Sezen'in tabii ki yanındayız, içinden geldiği gibi yapsın sanatını

Piyanist Fazıl Say, "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan Sezen Aksu'ya destek paylaşımında bulundu.Say Twitter hesabından #sezenaksu ve #fazılsay etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Piyanist Fazıl Say, "Sezen’in tabii ki yanındayız. Her ne şarkısı sözü döktürdüyse iyi etmiş, içinden geldiği gibi yapsın sanatını, hatta, sözlerin devamını da yazsın, oratoryosunu da besteleyelim" ifadeleriyle Sezen Aksu'ya destek verdi.
Piyanist Fazıl Say, "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan Sezen Aksu'ya destek paylaşımında bulundu.
Say Twitter hesabından #sezenaksu ve #fazılsay etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Sezen’in tabii ki yanındayız. Her ne şarkısı sözü döktürdüyse iyi etmiş, içinden geldiği gibi yapsın sanatını, hatta, sözlerin devamını da yazsın, oratoryosunu da besteleyelim."