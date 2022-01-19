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Fenerbahçe karşılaşması sonrası Altay Teknik Direktörü Nobre: Skoru aldık ama iki hatadan gol yedik
Fenerbahçe karşılaşması sonrası Altay Teknik Direktörü Nobre: Skoru aldık ama iki hatadan gol yedik
Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, alınan Fenerbahçe yenilgisinden sonra bir dahaki maçta taraftarlarının önünde 3 puan alacaklarını ve takıma inandığını... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T23:22+0300
2022-01-19T23:22+0300
spor
fenerbahçe
mert nobre
altay
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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Altay, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, bugün oynanan oyundan memnun olduğunu ifade ederek, "Takım reaksiyon gösterdi. 20-30 dakika iyi başladık. 1-0 skoru aldık ama sonra iki hatadan gol yedik. Büyük takıma karşı oynadık ve şans vermek tehlikeli sonuçlar oluşturdu. Pazar günü bir maçımız daha var. Bugün yaptıkları mücadele yetmedi oyuncularımın ama mücadele ettiler. Yediğimiz golden sonra moral ve tempomuz düştü. Şimdi sahada değil dışarıda da toparlanmamız lazım. Bu takım daha iyi olabilir" dedi.Nobre, "Takım bugün sahada mücadeleyle bir ruh gösterdi. İnşallah kendi evimizde taraftarımızın önünde 3 puan alacağız. Transfer planlarımız var. Başkanla bu durumu konuştuk. Bu hafta şartlarımıza göre, ekonomik duruma göre transferlere bakacağız. Şu anda elimizdeki malzememiz bu ama oyuncularıma inanıyorum. Buraya gelmek farklı. Fenerbahçe’deki hayatım çok önemliydi, güzel zamanlar geçirdim. Burada kendimi mutlu hissettim. Şimdi diğer tarafta bulunuyorum ama güzel zamanlardı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220115/altayin-teknik-direktoru-mert-nobre-oldu-1052775216.html
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fenerbahçe, mert nobre, altay

Fenerbahçe karşılaşması sonrası Altay Teknik Direktörü Nobre: Skoru aldık ama iki hatadan gol yedik

23:22 19.01.2022
© DHAMert Nobre
Mert Nobre - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© DHA
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Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, alınan Fenerbahçe yenilgisinden sonra bir dahaki maçta taraftarlarının önünde 3 puan alacaklarını ve takıma inandığını söyledi.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Altay, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.
Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, bugün oynanan oyundan memnun olduğunu ifade ederek, "Takım reaksiyon gösterdi. 20-30 dakika iyi başladık. 1-0 skoru aldık ama sonra iki hatadan gol yedik. Büyük takıma karşı oynadık ve şans vermek tehlikeli sonuçlar oluşturdu. Pazar günü bir maçımız daha var. Bugün yaptıkları mücadele yetmedi oyuncularımın ama mücadele ettiler. Yediğimiz golden sonra moral ve tempomuz düştü. Şimdi sahada değil dışarıda da toparlanmamız lazım. Bu takım daha iyi olabilir" dedi.
Nobre, "Takım bugün sahada mücadeleyle bir ruh gösterdi. İnşallah kendi evimizde taraftarımızın önünde 3 puan alacağız. Transfer planlarımız var. Başkanla bu durumu konuştuk. Bu hafta şartlarımıza göre, ekonomik duruma göre transferlere bakacağız. Şu anda elimizdeki malzememiz bu ama oyuncularıma inanıyorum. Buraya gelmek farklı. Fenerbahçe’deki hayatım çok önemliydi, güzel zamanlar geçirdim. Burada kendimi mutlu hissettim. Şimdi diğer tarafta bulunuyorum ama güzel zamanlardı" ifadelerini kullandı.
Mert Nobre - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
SPOR
Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre oldu
15 Ocak, 21:14
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