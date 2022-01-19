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Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 yendi
Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 yendi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:36+0300
2022-01-19T22:36+0300
spor
fenerbahçe
spor toto süper lig
altay
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Süper Lig'de Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında 4 puan kaybeden ve 2 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, 22. haftada sahasında Altay'ı 2-1 yendi ve 3 puana ulaştı.NTV'nin aktardığına göre Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Berke Özer, Diego Rossi, Miha Zajc ve Mesut Özil'e şans vermezken, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai'yi sahaya sürdü.Kartal, Altay karşısında kalede Ertuğrul Çetin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ferdi Kadıoğlu, Min-jae Kim, Serdar Aziz ve Attila Szalai'den oluştu. Orta sahada Miguel Crespo ile Jose Sosa'ya şans veren Kartal, kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Gol yollarında Serdar Dursun'a şans tanıyan Kartal, Serdar'ın arkasına ise İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.14. dakikada Altay öne geçti. Thaciano'nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında topla buluşan Rayan, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kim Min-jae'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.37. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sosa'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın altıpasın içinde kontrol etmeye çalıştığı top, tekrar İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.72. dakikada Serdar Dursun, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta İrfan Can'ın müthiş ortasına kale alanı önünde Serdar Dursun zor pozisyonda kafayı vurdu. Top sol alt köşeden ağlarla buluştu.90 dakika sonunda 2-1 kazanan Fenerbahçe, 3 puanın sahibi oldu. Sarı lacivertli ekip bu sonucun ardından puanını 36 yaparak 3. sıraya yükseldi. Altay ise 18 puanla 18. sırada ve düşme hattında yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220115/fenerbahce-antalya-deplasmanindan-1-puanla-donuyor-1052777427.html
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fenerbahçe, spor toto süper lig, altay

Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 yendi

22:36 19.01.2022
© AAFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı.
Süper Lig'de Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında 4 puan kaybeden ve 2 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, 22. haftada sahasında Altay'ı 2-1 yendi ve 3 puana ulaştı.

NTV'nin aktardığına göre Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Berke Özer, Diego Rossi, Miha Zajc ve Mesut Özil'e şans vermezken, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai'yi sahaya sürdü.
Kartal, Altay karşısında kalede Ertuğrul Çetin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ferdi Kadıoğlu, Min-jae Kim, Serdar Aziz ve Attila Szalai'den oluştu. Orta sahada Miguel Crespo ile Jose Sosa'ya şans veren Kartal, kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Gol yollarında Serdar Dursun'a şans tanıyan Kartal, Serdar'ın arkasına ise İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

14. dakikada Altay öne geçti. Thaciano'nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında topla buluşan Rayan, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kim Min-jae'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

37. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sosa'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın altıpasın içinde kontrol etmeye çalıştığı top, tekrar İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

72. dakikada Serdar Dursun, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta İrfan Can'ın müthiş ortasına kale alanı önünde Serdar Dursun zor pozisyonda kafayı vurdu. Top sol alt köşeden ağlarla buluştu.

90 dakika sonunda 2-1 kazanan Fenerbahçe, 3 puanın sahibi oldu. Sarı lacivertli ekip bu sonucun ardından puanını 36 yaparak 3. sıraya yükseldi. Altay ise 18 puanla 18. sırada ve düşme hattında yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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Fenerbahçe, Antalya deplasmanından 1 puanla dönüyor
15 Ocak, 23:52
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