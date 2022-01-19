https://tr.sputniknews.com/20220119/fransada-senato-spor-musabakalarinda-basortusunu-yasaklayan-degisikligi-onayladi-1052912843.html

Fransa'da Senato, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan değişikliği onayladı

Fransa'da Senato, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan değişikliği onayladı

Fransa'da Senato, spor yasasında müsabakalarda başörtüsünün yasaklanmasını öngören değişikliği kabul etti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T22:53+0300

2022-01-19T22:53+0300

2022-01-19T22:53+0300

dünya

fransa

başörtü

yasak

senato

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Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) senatörlerince spor yasasının incelenmesi sırasında teklif edilen değişiklik, 143'e karşı 160 oyla kabul edildi.Söz konusu değişiklikle, spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde ve müsabakalarında, bariz dini sembollerin giyilmesi yasaklandı. Değişikliğin geri alınması ihtimali bulunuyorSpor Bakanı Roxana Maracinenau, dini sembollerin giyilmesine dair değişikliğe karşı çıktığını belirtti.Senatoda yapılan değişiklikler, yasa haline gelmeden önce Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyonda yeniden değerlendirilecek. Söz konusu değişikliğin geri alınması ihtimali bulunuyor.Değişiklik eğer yasalaşırsa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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fransa, başörtü, yasak, senato