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Gaziantep’te yoğun kar nedeniyle birçok kişi yolda kalan araçlarda mahsur kaldı
Gaziantep’te yoğun kar nedeniyle birçok kişi yolda kalan araçlarda mahsur kaldı
Gaziantep’te öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda, vatandaşlar ise araçlarda saatlerce... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T01:31+0300
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türkiye
gaziantep
kar
yağış
vatandaş
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Gaziantep'te öğlen saatlerinde etkisini arttıran ve kesintisiz devam eden kar yağışı tipi ile birlikte etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. İHA'nın haberine göre yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı. Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek, ulaşabildi. Yollarda kayan araçlar nedeniyle uzun süreli trafik keşmekeşinin yaşandığı kentte, normalde yaklaşık 10 dakika süren yolculuklar bile 4-5 saat sürdü. Toplu taşıma araçlarında ve özel araçlala seyir eden başta kadın, çocuk ve ihtiyarlar olmak üzere on binlerce kişi, kar, tipi nedeniyle kapanan yollardaki araçlarda saatlerce mahsur kaldı. Onlarca kilometrelik araç konvoylarının oluştuğu yollarda saatler süren bekleyişin ardından vatandaşlar, soğuk ve tipiye rağmen saatlerce yürüyerek evlerine gitti.Toplu taşıma araçları ile evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman kara saplanan otobüsleri iterek, kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yetersizliğinden yakınarak, yetkililere tepki gösterdi.
türkiye
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gaziantep, kar, yağış, vatandaş

Gaziantep’te yoğun kar nedeniyle birçok kişi yolda kalan araçlarda mahsur kaldı

01:31 19.01.2022 (güncellendi: 01:34 19.01.2022)
© İHAGaziantep’te yoğun kar nedeniyle birçok kişi yolda kalan araçlarda mahsur kaldı
Gaziantep’te yoğun kar nedeniyle birçok kişi yolda kalan araçlarda mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA
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Gaziantep’te öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda, vatandaşlar ise araçlarda saatlerce mahsur kaldı.
Gaziantep'te öğlen saatlerinde etkisini arttıran ve kesintisiz devam eden kar yağışı tipi ile birlikte etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi.
İHA'nın haberine göre yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı. Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek, ulaşabildi.
Yollarda kayan araçlar nedeniyle uzun süreli trafik keşmekeşinin yaşandığı kentte, normalde yaklaşık 10 dakika süren yolculuklar bile 4-5 saat sürdü. Toplu taşıma araçlarında ve özel araçlala seyir eden başta kadın, çocuk ve ihtiyarlar olmak üzere on binlerce kişi, kar, tipi nedeniyle kapanan yollardaki araçlarda saatlerce mahsur kaldı.
Onlarca kilometrelik araç konvoylarının oluştuğu yollarda saatler süren bekleyişin ardından vatandaşlar, soğuk ve tipiye rağmen saatlerce yürüyerek evlerine gitti.
Toplu taşıma araçları ile evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman kara saplanan otobüsleri iterek, kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yetersizliğinden yakınarak, yetkililere tepki gösterdi.
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