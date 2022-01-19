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https://tr.sputniknews.com/20220119/gbt-sorgusuna-itiraz-eden-avukati-bekciler-darp-etti-1052901795.html
GBT sorgusuna itiraz eden avukatı bekçiler darp etti
GBT sorgusuna itiraz eden avukatı bekçiler darp etti
Kadıköy'de avukat Mürsel Ünder, GBT'sine bakmak isteyen bekçiler tarafından "Avukat falan fark etmez" denilerek darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T17:37+0300
2022-01-19T17:37+0300
türkiye
kadıköy
metrobüs
mahkeme
söğütlüçeşme
avukat
darp
dava
şikayet
bekçi
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İstanbul Kadıköy'de 17 Ocak tarihinde avukat Mürsel Ünder, Söğütlüçeşme metrobüs turnikelerinin girişinde kendisini durduran bekçiler tarafından darp edildiğini belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusu dilekçesinde, Ünder'in 17 Ocak gece saatlerinde Söğütlüçeşme metrobüs turnikelerinin girişinde kendisini durduran bekçilere hangi gerekçeyle durdurulduğunu ve neden kimlik sorduğunu, bekçilerin GBT yapma yetkilerinin olduğunu, itiraz ettiği takdirde kelepçe takacaklarını ve gözaltı yapacaklarını söyledikleri belirtildi.'Kavgaya gelmişcesine hareket etmişler, üstten ve saldırgan bir dille müvekkili tehdit etmişlerdir'Avukat Mürsel Ünder'in olay yerinden ayrılmak istediği ancak bekçiler tarafından engellendiği aktarılan dilekçede, “Orada bulunan ve sonradan gelen bekçiler müvekkili çepeçevre sarmışlardır. Bekçilerin tamamı kamu görevi ifa ettiklerinin bilincinde olmadan adeta bir kavgaya gelmişcesine hareket etmişler, üstten ve saldırgan bir dille müvekkili tehdit etmiş, müvekkilin zorluk çıkarmamasını, zorluk çıkardığı takdirde müdahale edeceklerini, kendisini gözaltına alacaklarını ve ters kelepçe yapacaklarını söylemişlerdir.” denildi.'Avukat falan fark etmez, müdahale edin'Ünder’in yapılanlara itiraz etmesi üzerine bir bekçinin "Avukat falan fark etmez, müdahale edin" dediği aktarılan dilekçede, avukat Ünder'in darp edildiği ve polis otomobili ile polis merkezine götürüldüğü anlatıldı.Ünder'in bir süre hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı, gözaltında olup olmadığı bilgisi verilmeden bekletildiği, saat 04.00 civarı ise serbest bırakıldığı belirtildi.İşkence, yaralama ve tehdit suçlaması yapıldıDilekçede, bekçinin durdurma nedeninin somut bir hal olarak açıklanması gerektiğinin belirtildiği dilekçede, bekçilerin kamu görevini kötüye kullandıkları vurgulanarak, “Avukat müvekkili tehdit eden, darp eden, yaralayan, haksız bir şekilde alıkoyan tüm bekçilerden davacı ve şikayetçiyiz” denildi.Dilekçede bekçilerin, “işkence”, “yaralama”, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve resen tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılması istendi.'Kişilik haklarım çok ağır bir şekilde zedelendi'Suç duyurusunda bulunmadan önce adliye önünde yapılan basın açıklamasına İstanbul Barosu yöneticileri ile çok sayıda avukat katıldı. Basın açıklamasında konuşan avukat Mürsel Ünder, bekçilerin durdurmak için bir sebebinin olması ve kişiyi bu sebebi belirterek durdurabileceğini anlatarak, bekçilerin kendisine müdahale ettiği ve darp edildiğini söyledi.Kendisine kelepçe takıldığını belirten Ünder, “Kişilik haklarım çok ağır bir şekilde zedelendi. Evime gitmek üzereyken, hiçbir sorun yokken ortada kolluğun bu şekilde insanlık dışı işkencesine ve darbına maruz kalmış durumdayım. Herkesin gözlerinin önünde bir avukata bunu yapabilen bir anlayış, kimsenin olmadığı yerlerde ya da kendilerine çok sınırlı şekilde verilmiş yetkileri hoyratça kullanabilen anlayışın kesinlikle peşini bırakmamak gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/kimligini-soran-bekcinin-parmagini-kirdi-ben-tip-mezunuyum-sen-ne-mezunusun-dedi-1050849360.html
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kadıköy, metrobüs, mahkeme, söğütlüçeşme, avukat, darp, dava, şikayet, bekçi, gbt

GBT sorgusuna itiraz eden avukatı bekçiler darp etti

17:37 19.01.2022
© AABekçi
Bekçi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Kadıköy'de avukat Mürsel Ünder, GBT'sine bakmak isteyen bekçiler tarafından "Avukat falan fark etmez" denilerek darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Kadıköy'de 17 Ocak tarihinde avukat Mürsel Ünder, Söğütlüçeşme metrobüs turnikelerinin girişinde kendisini durduran bekçiler tarafından darp edildiğini belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde, Ünder'in 17 Ocak gece saatlerinde Söğütlüçeşme metrobüs turnikelerinin girişinde kendisini durduran bekçilere hangi gerekçeyle durdurulduğunu ve neden kimlik sorduğunu, bekçilerin GBT yapma yetkilerinin olduğunu, itiraz ettiği takdirde kelepçe takacaklarını ve gözaltı yapacaklarını söyledikleri belirtildi.

'Kavgaya gelmişcesine hareket etmişler, üstten ve saldırgan bir dille müvekkili tehdit etmişlerdir'

Avukat Mürsel Ünder'in olay yerinden ayrılmak istediği ancak bekçiler tarafından engellendiği aktarılan dilekçede, “Orada bulunan ve sonradan gelen bekçiler müvekkili çepeçevre sarmışlardır. Bekçilerin tamamı kamu görevi ifa ettiklerinin bilincinde olmadan adeta bir kavgaya gelmişcesine hareket etmişler, üstten ve saldırgan bir dille müvekkili tehdit etmiş, müvekkilin zorluk çıkarmamasını, zorluk çıkardığı takdirde müdahale edeceklerini, kendisini gözaltına alacaklarını ve ters kelepçe yapacaklarını söylemişlerdir.” denildi.

'Avukat falan fark etmez, müdahale edin'

Ünder’in yapılanlara itiraz etmesi üzerine bir bekçinin "Avukat falan fark etmez, müdahale edin" dediği aktarılan dilekçede, avukat Ünder'in darp edildiği ve polis otomobili ile polis merkezine götürüldüğü anlatıldı.
Ünder'in bir süre hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı, gözaltında olup olmadığı bilgisi verilmeden bekletildiği, saat 04.00 civarı ise serbest bırakıldığı belirtildi.

İşkence, yaralama ve tehdit suçlaması yapıldı

Dilekçede, bekçinin durdurma nedeninin somut bir hal olarak açıklanması gerektiğinin belirtildiği dilekçede, bekçilerin kamu görevini kötüye kullandıkları vurgulanarak, “Avukat müvekkili tehdit eden, darp eden, yaralayan, haksız bir şekilde alıkoyan tüm bekçilerden davacı ve şikayetçiyiz” denildi.
Dilekçede bekçilerin, “işkence”, “yaralama”, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve resen tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılması istendi.

'Kişilik haklarım çok ağır bir şekilde zedelendi'

Suç duyurusunda bulunmadan önce adliye önünde yapılan basın açıklamasına İstanbul Barosu yöneticileri ile çok sayıda avukat katıldı. Basın açıklamasında konuşan avukat Mürsel Ünder, bekçilerin durdurmak için bir sebebinin olması ve kişiyi bu sebebi belirterek durdurabileceğini anlatarak, bekçilerin kendisine müdahale ettiği ve darp edildiğini söyledi.
Kendisine kelepçe takıldığını belirten Ünder, “Kişilik haklarım çok ağır bir şekilde zedelendi. Evime gitmek üzereyken, hiçbir sorun yokken ortada kolluğun bu şekilde insanlık dışı işkencesine ve darbına maruz kalmış durumdayım. Herkesin gözlerinin önünde bir avukata bunu yapabilen bir anlayış, kimsenin olmadığı yerlerde ya da kendilerine çok sınırlı şekilde verilmiş yetkileri hoyratça kullanabilen anlayışın kesinlikle peşini bırakmamak gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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