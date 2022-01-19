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Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu
Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu
Android cihazlara yönelik uygulamaların bulunduğu Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T08:22+0300
2022-01-19T08:22+0300
2022-01-19T08:23+0300
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Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu. Google son olarak toplamda 405 lira değerindeki uygulamaları ücretsiz hale getirdi.Şirket bir önceki hafta kampanyasında 1983 lira tutarındaki uygulamaları ücretsiz yapmıştı.Son olarak ücretsiz yapılan 12 uygulama, 8 oyun ve 3 yazılım ise kısa süre sonra yeniden ücretli olacak.Ücretsiz olan uygulamalarOyunlar:Uygulamalar: İkon paketi & özelleştirme uygulamaları:
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google, play store, oyun, uygulama
Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu 08:22 19.01.2022 (güncellendi: 08:23 19.01.2022)
Android cihazlara yönelik uygulamaların bulunduğu Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu.
Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu. Google son olarak toplamda 405 lira değerindeki uygulamaları ücretsiz hale getirdi.
Şirket bir önceki hafta kampanyasında 1983 lira tutarındaki uygulamaları ücretsiz yapmıştı.
Son olarak ücretsiz yapılan 12 uygulama, 8 oyun ve 3 yazılım ise kısa süre sonra yeniden ücretli olacak.
Ücretsiz olan uygulamalar
Prepositions Test & Practice PRO
Superheroes Junior Premium
Corporation S: An auto-farming
RPG game! Fire Free Fall Pro.
Music Player – Pro Version
Memorize: Learn Korean Words with Flashcards
Video Gallery – HD Video Live Wallpapers
Clean Equalizer & Bass Booster Pro
Shout Screen – Big Text Announcements
Number to word converter offline
Qamp Video Player – Pro Version
Equalizer Bass Booster Pro
İkon paketi & özelleştirme uygulamaları:
Timus: Rounded Dark Icon Pack Star Launcher Prime