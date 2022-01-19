https://tr.sputniknews.com/20220119/google-play-storeda-23-oyun-ve-uygulama-ucretsiz-oldu-1052878407.html

Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu

Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu

Android cihazlara yönelik uygulamaların bulunduğu Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T08:22+0300

2022-01-19T08:22+0300

2022-01-19T08:23+0300

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Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu. Google son olarak toplamda 405 lira değerindeki uygulamaları ücretsiz hale getirdi.Şirket bir önceki hafta kampanyasında 1983 lira tutarındaki uygulamaları ücretsiz yapmıştı.Son olarak ücretsiz yapılan 12 uygulama, 8 oyun ve 3 yazılım ise kısa süre sonra yeniden ücretli olacak.Ücretsiz olan uygulamalarOyunlar:Uygulamalar: İkon paketi & özelleştirme uygulamaları:

https://tr.sputniknews.com/20160404/google-taliban-alemarah-1021937605.html

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