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Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu
Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu
Android cihazlara yönelik uygulamaların bulunduğu Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T08:22+0300
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yaşam
google
play store
oyun
uygulama
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Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu. Google son olarak toplamda 405 lira değerindeki uygulamaları ücretsiz hale getirdi.Şirket bir önceki hafta kampanyasında 1983 lira tutarındaki uygulamaları ücretsiz yapmıştı.Son olarak ücretsiz yapılan 12 uygulama, 8 oyun ve 3 yazılım ise kısa süre sonra yeniden ücretli olacak.Ücretsiz olan uygulamalarOyunlar:Uygulamalar: İkon paketi &amp; özelleştirme uygulamaları:
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google, play store, oyun, uygulama

Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu

08:22 19.01.2022 (güncellendi: 08:23 19.01.2022)
© REUTERS / Dado RuvicGoogle - logo
Google - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Android cihazlara yönelik uygulamaların bulunduğu Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu.
Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu. Google son olarak toplamda 405 lira değerindeki uygulamaları ücretsiz hale getirdi.
Şirket bir önceki hafta kampanyasında 1983 lira tutarındaki uygulamaları ücretsiz yapmıştı.
Son olarak ücretsiz yapılan 12 uygulama, 8 oyun ve 3 yazılım ise kısa süre sonra yeniden ücretli olacak.

Ücretsiz olan uygulamalar

Oyunlar:
Word Gram PRO
Prepositions Test & Practice PRO
Antonyms PRO
Superheroes Junior Premium
Terra Fighter 2 Pro
The Lost Ship Dungeon
Corporation S: An auto-farming
RPG game! Fire Free Fall Pro.
Uygulamalar:
Music Player – Pro Version 
Memorize: Learn Korean Words with Flashcards 
Video Gallery – HD Video Live Wallpapers 
Clean Equalizer & Bass Booster Pro
 Shout Screen – Big Text Announcements 
Black Carbon Watch Face
Mandala Maker 360
Number to word converter offline
Cerco Pro Pro Mp3 player
Qamp Video Player – Pro Version
Equalizer Bass Booster Pro
İkon paketi & özelleştirme uygulamaları:
Timus: Rounded Dark Icon Pack Star Launcher Prime
Milky Launcher Prime
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