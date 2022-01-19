https://tr.sputniknews.com/20220119/gumruklerde-e-ihale-ile-satis-geliri-yuzde-54-artti-1052888426.html

Gümrüklerde 'e-İhale' ile satış geliri yüzde 54 arttı

Gümrüklerde 'e-İhale' ile satış geliri yüzde 54 arttı

Ticaret Bakanlığı'nın, gümrüklerde çeşitli nedenlerle el konulan ve tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması için hayata... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T12:39+0300

2022-01-19T12:39+0300

2022-01-19T12:39+0300

ekonomi

ihale

araç

gümrük

e-ticaret

satış

yerli otomobil

ticaret bakanlığı

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Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen veya ülkeye yasal yollarla getirilen; ancak gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya ve araçlara el konularak, depolarda bekletiliyor. Depolarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı 2014 yılından bu yana e-İhale Sistemi üzerinden yapılıyor. 2020'de sistem ile 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldı. 2021 yılında ise 3 bin 861 araç, 7 bin 259 eşya grubu ihale ile satıldı. Bu satışlardan 683,9 milyon TL gelir elde edildi. 2021'de, e-İhale ile satış gelirinde 2020 yılına göre yüzde 54 artış sağlandı.2014 yılından bu güne ise e-İhale sistemiyle 36 bin 841 araç ve 25 bin 634 eşya grubunun ihalesi satışla sonuçlandırılarak 2,1 milyar TL’nin üzerinde gelir sağlandı.Güncelleme ile kullanıcı sayısı arttıGümrükten satış sistemini daha etkili ve yaygın hale getirmek amacıyla tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarının yapıldığı e-ihale sistemi, 2021 yılının mart ayında yenilendi. Kullanıcılar bu tarihten itibaren e-ihale uygulamasının yenilenmiş ara yüzünü kullanıyor. Sistemin güncellenmesiyle e-ihale sistemi daha şeffaf ve rekabetçi hale getirilirken, kullanıcı sayısı 1,3 milyonu geçti. Sistem üzerinden başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarları satışa çıkarılıyor.Sistem nasıl işliyor?Türkiye'de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler sisteme ücretsiz şekilde üye olabiliyor. Katılımcılar ihale için verilmiş teklifleri anlık olarak görebiliyor. Eşya ve araçlar 3 iş günü ilanda, 3 iş günü de teklife açık olup, bu süre içerisinde bulunduğu yerde görülüp incelenebiliyor. Ayrıca ihale ilanlarında eşyanın detaylı fotoğrafları ve açıklaması, araçlarda ise bağımsız ekspertizlerce hazırlanmış ekspertiz raporu ile beraber aracın video çekimi sisteme eklenebiliyor.Katılımcıların e-ihale kapsamındaki satışlara teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10’u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı eşya bedelini ödeyerek 10 gün içerisinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise varsa ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor. İhale bedelinin yatırılmaması halinde teminatlar iade edilmiyor. Bunun tekrarında ise idari yaptırım olarak kişiler belli sürelerle ihalelere katılmaktan menediliyor.Coğrafi kısıtlar kalkmış olduSisteme 'www.eihale.gov.tr' adresinden, IOS ve android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. e-İhale sistemiyle vatandaşların ihalelere katılabilmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtlar ortadan kaldırılarak, kişiler internet üzerinden araç ve eşyayı inceleme imkanına sahip oluyor. Ayrıca ihalesi yapılan eşya ve aracın yerinde görülmesi de mümkün.

https://tr.sputniknews.com/20211109/ticaret-bakanligi-gumrukte-el-konulan-otomobilleri-satisa-cikardi-fiyatlari-100-bin-liranin-altinda-1050629989.html

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ihale, araç, gümrük, e-ticaret, satış, yerli otomobil, ticaret bakanlığı