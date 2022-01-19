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Güney Afrika'da araştırma: Hayvanat bahçesi bakıcıları, hayvanlara Kovid-19 bulaştırdı
Güney Afrika'da araştırma: Hayvanat bahçesi bakıcıları, hayvanlara Kovid-19 bulaştırdı
Güney Afrika’da yapılan bir araştırmayla hayvanat bahçesi bakıcılarının hayvanlara Kovid-19 bulaştırdığı ortaya çıktı. Bilim insanları yeni varyant uyarısı... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T10:17+0300
2022-01-19T10:17+0300
koronavirüs
güney afrika
aslan
hayvanat bahçesi
puma
koronavirüs
varyant
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Güney Afrika’daki bir hayvanat bahçesinde Kovid-19’a yakalanan aslanların ve pumaların hastalığı bakıcılarından kapmış olabileceği açıklandı. Pretoria Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı ve 'Viruses' (Virüsler) adlı hakemli dergide yayınlanan çalışmalarda, rezervuar görevi yapan canlı veya cansız varlıkların hastalık semptomu göstermeden virüsü bünyelerinde taşıdıkları ve hastalığa duyarlı canlılara aktarabildikleri yer aldı. Bilim insanları yeni mutasyonların hayvanların vücutlarında rezervuar olarak bulunarak yeniden insanlara geçebileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Kovid-19 semptomu gösteren hayvanlar, insanlarda olduğu gibi nefes zorluğu, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi benzer semptomlar gösterdi. Çalışmada bakıcıların Kovid-19 olmasına rağmen hiçbir semptom göstermemelerinin de altı çizildi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/hong-kongda-2-bin-hamster-itlaf-edilecek-evcil-hayvanlarinizi-opmeyin-1052847848.html
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güney afrika, aslan, hayvanat bahçesi, puma, koronavirüs, varyant

Güney Afrika'da araştırma: Hayvanat bahçesi bakıcıları, hayvanlara Kovid-19 bulaştırdı

10:17 19.01.2022
© AFP 2021 / SIA KAMBOUAslan- Hayvanat bahçesi
Aslan- Hayvanat bahçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / SIA KAMBOU
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Güney Afrika’da yapılan bir araştırmayla hayvanat bahçesi bakıcılarının hayvanlara Kovid-19 bulaştırdığı ortaya çıktı. Bilim insanları yeni varyant uyarısı yaptı.
Güney Afrika’daki bir hayvanat bahçesinde Kovid-19’a yakalanan aslanların ve pumaların hastalığı bakıcılarından kapmış olabileceği açıklandı.
Pretoria Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı ve 'Viruses' (Virüsler) adlı hakemli dergide yayınlanan çalışmalarda, rezervuar görevi yapan canlı veya cansız varlıkların hastalık semptomu göstermeden virüsü bünyelerinde taşıdıkları ve hastalığa duyarlı canlılara aktarabildikleri yer aldı.
Bilim insanları yeni mutasyonların hayvanların vücutlarında rezervuar olarak bulunarak yeniden insanlara geçebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.
Kovid-19 semptomu gösteren hayvanlar, insanlarda olduğu gibi nefes zorluğu, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi benzer semptomlar gösterdi. Çalışmada bakıcıların Kovid-19 olmasına rağmen hiçbir semptom göstermemelerinin de altı çizildi.
Hong Kong'da 2 bin hamster itlaf edilecek: 'Evcil hayvanlarınızı öpmeyin' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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Hong Kong'da 2 bin hamster itlaf edilecek: 'Evcil hayvanlarınızı öpmeyin'
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