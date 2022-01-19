https://tr.sputniknews.com/20220119/guney-afrikada-arastirma-hayvanat-bahcesi-bakicilari-hayvanlara-kovid-19-bulastirdi-1052881328.html

Güney Afrika'da araştırma: Hayvanat bahçesi bakıcıları, hayvanlara Kovid-19 bulaştırdı

Güney Afrika'da araştırma: Hayvanat bahçesi bakıcıları, hayvanlara Kovid-19 bulaştırdı

Güney Afrika’da yapılan bir araştırmayla hayvanat bahçesi bakıcılarının hayvanlara Kovid-19 bulaştırdığı ortaya çıktı. Bilim insanları yeni varyant uyarısı... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T10:17+0300

2022-01-19T10:17+0300

2022-01-19T10:17+0300

koronavirüs

güney afrika

aslan

hayvanat bahçesi

puma

koronavirüs

varyant

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Güney Afrika’daki bir hayvanat bahçesinde Kovid-19’a yakalanan aslanların ve pumaların hastalığı bakıcılarından kapmış olabileceği açıklandı. Pretoria Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı ve 'Viruses' (Virüsler) adlı hakemli dergide yayınlanan çalışmalarda, rezervuar görevi yapan canlı veya cansız varlıkların hastalık semptomu göstermeden virüsü bünyelerinde taşıdıkları ve hastalığa duyarlı canlılara aktarabildikleri yer aldı. Bilim insanları yeni mutasyonların hayvanların vücutlarında rezervuar olarak bulunarak yeniden insanlara geçebileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Kovid-19 semptomu gösteren hayvanlar, insanlarda olduğu gibi nefes zorluğu, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi benzer semptomlar gösterdi. Çalışmada bakıcıların Kovid-19 olmasına rağmen hiçbir semptom göstermemelerinin de altı çizildi.

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güney afrika, aslan, hayvanat bahçesi, puma, koronavirüs, varyant