https://tr.sputniknews.com/20220119/guney-afrikada-kizgin-fil-4-kisilik-ailenin-bulundugu-araca-saldirdi-1052872581.html

Güney Afrika'da kızgın fil, 4 kişilik ailenin bulunduğu araca saldırdı

Güney Afrika'da kızgın fil, 4 kişilik ailenin bulunduğu araca saldırdı

Güney Afrika’nın Kwa-Zulu Natal eyaletinde bir fil, 2’si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu bir araca saldırdı. O anlar çevredeki başka bir araç sürücüsü... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T00:38+0300

2022-01-19T00:38+0300

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dünya

güney afrika

saldırı

fil

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Güney Afrika'nın Kwa-Zulu Natal eyaletindeki İsimangaliso Sulak Alan Parkı yakınlarında seyir halinde olan 4 kişilik bir aile, bir filin önlerine çıkmasıyla panik dolu anlar yaşadı. Çevredeki başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüde, 6000 kilogram ağırlığındaki fil, içerisinde 8 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun bulunduğu araca saldırdı.Fil, ittiği aracı ters çevirirken, o anları kaydeden araç sürücüsü ise filin dikkatini dağıtmak için kornaya bastı ancak başarılı olamadı. Fil, olaydan kısa süre sonra bölgeden uzaklaşırken, olay yerine çağrılan yetkililer aileyi kurtardı. Kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı açıklayan yetkililer, araçta ise büyük hasar meydana geldiğini belirtti.Aracın içinde bulunan ailenin çok korktuklarını ve büyük bir travma yaşadıklarını söyleyen yetkililer, filin dişleriyle arabanın yan tarafını delememiş olmasının herkes için büyük bir şans olduğunu belirtti. Hayvanın son günlerde saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

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güney afrika, saldırı, fil