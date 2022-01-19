https://tr.sputniknews.com/20220119/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ekonomist-ve-akademisyenlerle-bir-araya-gelecek-1052885279.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle görüşecek. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T11:52+0300
2022-01-19T11:52+0300
2022-01-19T11:52+0300
ekonomi
nureddin nebati
dolmabahçe
akademisyen
döviz
toplantı
faiz
döviz kurları
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomist
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Nebati'nin düzenleyeceği toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220115/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-kur-korumali-mevduat-hesabi-131-milyar-tlyi-asti-1052768715.html
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle görüşecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Nebati'nin düzenleyeceği toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.
Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.