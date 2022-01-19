https://tr.sputniknews.com/20220119/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ekonomist-ve-akademisyenlerle-bir-araya-gelecek-1052885279.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle görüşecek. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T11:52+0300

2022-01-19T11:52+0300

2022-01-19T11:52+0300

ekonomi

nureddin nebati

dolmabahçe

akademisyen

döviz

toplantı

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döviz kurları

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomist

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Nebati'nin düzenleyeceği toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

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