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Hollanda'da 'Kovid-19' protestosu: Tiyatro ve müzeler bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu
Hollanda'da 'Kovid-19' protestosu: Tiyatro ve müzeler bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu
Hollanda'da onlarca tiyatro, konser salonları ve müze, kültür-sanat sektörünün faaliyetlerine getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T23:44+0300
2022-01-19T23:49+0300
koronavirüs
hollanda
koronavirüs
kovid-19
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Hollanda'da tiyatro ve konser salonu çalışanları hükümetin kültür ve eğlence sektörüne yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti.Ülke çapındaki 70 kadar tiyatro ve konser salonu, hükümet tarafından kapatılmalarına rağmen 1 günlüğüne berber ya da spor salonuna dönüştürülerek kapıları ziyaretçilere açıldı.Amsterdam'daki Concertgebouw'da (Konser Salonu) klasik müzik dinletisi esnasında iki kişiye saç traşı yapılarak konser salonlarına yönelik yasaklar protesto edildi.Concertgebouw direktörü Simon Reinink, protestolara ilişkin açıklamasında "Geçtiğimiz iki yıl boyunca konsere gitmenin güvenli olduğunu gördük. Konser salonlarının kapalı olmasına anlam veremedik ve anlamak için de bir neden yok" dedi.Amsterdam Belediyesi'nin protestoya ilişkin Concertgebouw'a uyarı yazısı gönderdiği belirtildi.Kültür ve eğlence sektörü kapalı kalmaya devam etmiştiHollanda hükümeti, Kovid-19 salgınında artan vakalar ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için aralıkta getirdiği tam kapanma tedbirlerini 15 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kaldırmıştı.Berber ve kuaför gibi temas gereken işletmeler ve spor salonları 15 Ocak itibarıyla açılırken kafe, restoran, müze, kültür ve eğlence sektörünün ise 25 Ocak'a kadar kapalı kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.-Kafe ve restoranlar da kararı protesto etmiştiHükümetin sektörü açmama kararını olumsuz karşılayan kafe ve restoranlar da 15 Ocak'ta ülke genelinde protesto amaçlı mekanlarının açık bölümlerine müşteri almaştı.Bazı belediyeler sadece bir güne mahsus müşteri alan kafe ve restoranlara ceza uygulanmayacağını açıklamıştı.Bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları geldiHollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 282 arttı.Vaka sayılarındaki artış sürerken bazı ülkelere ek seyahat kısıtlamaları getirildi.Hollanda, "çok yüksek riskli" ülkeler kategorisine Avustralya, Kanada ve Arjantin'i dahil etti.Buna göre 20 Ocak itibarıyla bu ülkelerden Hollanda'ya gelenlere 10 gün zorunlu karantina uygulanacak.Çok yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı pasaportuna sahip olsalar dahi zorunlu karantinaya girecek.Zorunlu karantinanın 5. gününden sonra yapılacak testin negatif çıkması durumunda 10 günlük süre dolmadan karantina uygulaması sona erecek.
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hollanda, koronavirüs, kovid-19

Hollanda'da 'Kovid-19' protestosu: Tiyatro ve müzeler bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu

23:44 19.01.2022 (güncellendi: 23:49 19.01.2022)
© AP Photo / Peter DejongHollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.
Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Peter Dejong
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Hollanda'da onlarca tiyatro, konser salonları ve müze, kültür-sanat sektörünün faaliyetlerine getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonu olarak açıldı.
Hollanda'da tiyatro ve konser salonu çalışanları hükümetin kültür ve eğlence sektörüne yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti.
Ülke çapındaki 70 kadar tiyatro ve konser salonu, hükümet tarafından kapatılmalarına rağmen 1 günlüğüne berber ya da spor salonuna dönüştürülerek kapıları ziyaretçilere açıldı.
© AP Photo / Peter DejongHollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.
Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.
© AP Photo / Peter Dejong
Amsterdam'daki Concertgebouw'da (Konser Salonu) klasik müzik dinletisi esnasında iki kişiye saç traşı yapılarak konser salonlarına yönelik yasaklar protesto edildi.
Concertgebouw direktörü Simon Reinink, protestolara ilişkin açıklamasında "Geçtiğimiz iki yıl boyunca konsere gitmenin güvenli olduğunu gördük. Konser salonlarının kapalı olmasına anlam veremedik ve anlamak için de bir neden yok" dedi.
Amsterdam Belediyesi'nin protestoya ilişkin Concertgebouw'a uyarı yazısı gönderdiği belirtildi.

Kültür ve eğlence sektörü kapalı kalmaya devam etmişti

Hollanda hükümeti, Kovid-19 salgınında artan vakalar ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için aralıkta getirdiği tam kapanma tedbirlerini 15 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kaldırmıştı.
Berber ve kuaför gibi temas gereken işletmeler ve spor salonları 15 Ocak itibarıyla açılırken kafe, restoran, müze, kültür ve eğlence sektörünün ise 25 Ocak'a kadar kapalı kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.
-Kafe ve restoranlar da kararı protesto etmişti
Hükümetin sektörü açmama kararını olumsuz karşılayan kafe ve restoranlar da 15 Ocak'ta ülke genelinde protesto amaçlı mekanlarının açık bölümlerine müşteri almaştı.
Bazı belediyeler sadece bir güne mahsus müşteri alan kafe ve restoranlara ceza uygulanmayacağını açıklamıştı.
© AP Photo / Peter DejongHollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.
Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.
© AP Photo / Peter Dejong

Bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları geldi

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 282 arttı.
Vaka sayılarındaki artış sürerken bazı ülkelere ek seyahat kısıtlamaları getirildi.
Hollanda, "çok yüksek riskli" ülkeler kategorisine Avustralya, Kanada ve Arjantin'i dahil etti.
Buna göre 20 Ocak itibarıyla bu ülkelerden Hollanda'ya gelenlere 10 gün zorunlu karantina uygulanacak.
Çok yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı pasaportuna sahip olsalar dahi zorunlu karantinaya girecek.
Zorunlu karantinanın 5. gününden sonra yapılacak testin negatif çıkması durumunda 10 günlük süre dolmadan karantina uygulaması sona erecek.
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