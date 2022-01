https://tr.sputniknews.com/20220119/hrant-dink-oldurulmesinin-15-yilinda-vuruldugu--yer-olan-sebat-apartmani-onunde-anildi-1052899762.html

Hrant Dink, öldürülmesinin 15. yılında, vurulduğu yer olan Sebat Apartmanı önünde anıldı

Hrant Dink, öldürülmesinin 15. yılında, vurulduğu yer olan Sebat Apartmanı önünde anıldı

15 yıl önce uğradı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. 'Hrant... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink de konuşmasında "15 yıl oldu. 15 eksik yıl. O günün çocukları büyüyorlar. Çözemediğimiz her sorunu onların omuzlarına yıkıyoruz. Sorunun sahibi de sebebi de biz değilmişiz gibi bir de tutup cepheye çocukları gençleri sürüyoruz. Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar" dedi.Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski Agos gazetesinin önünde düzenlenen anma törenine eşi Rakel Dink, çocukları ve arkadaşları katıldı. Binaya Dink'in anma töreni için asılan pankartta "15 Eksik Yıl" sloganı yer aldı.Nazım Öztürk Afşin, Hrank Dink öldürüldüğünde 5 yaşında olduğunu ve 15 yıldır her 19 Ocak'ta anmaya geldiğini söyledi. Afşin, törende yaptığı konuşmada Hrant Dink'in elini, başına koyarak sevdiğinden bahsederek şöyle konuştu:"Keşke bu yaşımda sohbet edebilseydim Hrant amcamla. 'Bu çocuktan asla vazgeçme, kumaşı farklı' demiş anneme. Keşke Hacettepe'yi kazandığımı görebilseydi. Aklım erdiğinden beri 19 Ocak'ta bir söz verdim. Daima tutacağım; Unutmam, asla vazgeçmem. Hrant amcam için, Adalet için, Barış içinde bir Tüekiye için mücadele edeceğim. Hepinize içinizdeki tedirgin güvercini de alıp geldiğiniz için teşekkür ederim."Rakel Dink, konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. Rakel Dink, "15 yıl oldu. 15 eksik yıl. O günün çocukları büyüyorlar. Çözemediğimiz her sorunu onların omuzlarına yıkıyoruz. Sorunun sahibi de sebebi de biz değilmişiz gibi bir de tutup cepheye çocukları gençleri sürüyoruz. Oysa bizim kanlı mirasımız olmasa tüm dünyadaki akranlarıyla, tüm farklılıklarıyla başka bir gelecek hayali kurabilir ve gerçekleştirebilirler. Zaten yeterince sorunları olacak daha ne depremler göreceğiz. Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar..." diye konuştu.Rakel Dink, konuşmasının devamında şunları söyledi."Bu topraklarda yükselen her itiraza 'dış güçler' dediler. Doğru sizin içiniz onların dışıdır. Gezi Direnişi'nde gençler, önce kendi yaşadıkları şehri korumaya çalıştılar. Sonra zulme uğrayan dostlarını korumak için çoğaldılar. Onlara da dış mihrak dediler. Terör dediler, şu dediler. bu dediler. Ey yöneticiler geçekten adil mi karar verirsiniz? Doğru mu yargılarsınız insanları?Seni andığımız her 19 Ocak'ta seni ve diğerlerini hatırlatmaya çalıştık. Resimler yan yana konduğunda, albümler açıldığında belki katiller ortaya çıkar diye. Dostlarımızı yıllarca hapiste bekletiyorlar...Saçma sapan gerekçelerle hapislere koydular. Artık gerekçe de sunmuyorlar. Sesin kulağımızda sözümüz söz."

