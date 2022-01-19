https://tr.sputniknews.com/20220119/hull-city-acun-ilicalinin-kulubu-satin-aldigini-acikladi-1052910122.html

Hull City, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın aldığını açıkladı

Hull City, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın aldığını açıkladı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübü’nü Acun Ilıcalı’nın satın aldığı açıklandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T22:03+0300

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spor

ingiltere

premier lig

acun ilıcalı

hull city

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İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’nin yeni sahibi belli oldu. Tarihinde daha önce Premier Lig’de de mücadele etmiş olan Hull City Kulübü’nü Acun Ilıcalı’nın satın aldığı açıklandı. Hull City resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Acun Ilıcalı tarafından satın alma işleminin noktalandığı belirtildi. Hulll City, İngiltere Championship liginde 23 puanla 19. sırada bulunuyor.

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ingiltere, premier lig, acun ilıcalı, hull city