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İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı
İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T13:55+0300
2022-01-19T13:55+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
otogar
büyük istanbul otogarı
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Büyük İstanbul Otogarı'ndaki değişimi siz de görün istedim" dedi.
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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), otogar, büyük istanbul otogarı

İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı

13:55 19.01.2022
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitterİmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
İmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitter
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Büyük İstanbul Otogarı'ndaki değişimi siz de görün istedim" dedi.
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitterİmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
İmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
İmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitter
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitterİmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
İmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
İmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitter
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