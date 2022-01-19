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İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitterİmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitter
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Büyük İstanbul Otogarı'ndaki değişimi siz de görün istedim" dedi.
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitterİmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
İmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitter
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitterİmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
İmamoğlu, Esenler Otogarı'ndaki büyük değişimi paylaştı
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu / Twitter
Büyük İstanbul Otogarı'ndaki değişimi siz de görün istedim.😊 📚 pic.twitter.com/sER1MGvZNq— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 19, 2022