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https://tr.sputniknews.com/20220119/istanbulda-kurulan-dream-gamesin-degeri-275-milyar-dolara-ulasti-1052873469.html
İstanbul'da kurulan Dream Games'in değeri 2.75 milyar dolara ulaştı
İstanbul'da kurulan Dream Games'in değeri 2.75 milyar dolara ulaştı
2019 yılında kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Dream Games, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T01:12+0300
2022-01-19T01:12+0300
ekonomi
oyun
şirket
dream games
soner aydemir
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Dream Games, yeni bir yatırım turunda 2.75 milyar dolar değerlemeyle 255 milyon dolar yatırım aldı.Dream Games'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl haziran ayında aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin üçüncü ‘unicorn’u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Dream Games, altı ay gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı. 2019 yılında kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı.Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Dream Games CEO’su Soner Aydemir, oyun geliştirmeye olan yaklaşımlarının, animasyon devi Pixar’ın film yapımcılığına olan yaklaşımına çok benzediğini belirterek, "Mühendislikle sanatı buluşturarak, oyunumuzda yer alan binlerce detayın mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Böylelikle dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen, kaliteli bir oyun deneyimi sunmayı başarıyoruz." ifadelerini kullandı.Aydemir, Dream Games’in elde ettiği başarıdan ve yatırımcıların ilgisinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını vurgulayarak, “Her biri kendi alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımızla birlikte mobil oyun sektöründe birçok kaliteli ve kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'Royal Match yakaladığı başarıyla tüm beklentileri aştı'Firmanın üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures’ın ortağı Stephane Kurgan da Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match'in yakaladığı başarıyla tüm beklentileri aştığını belirtti. Royal Match'ın sekiz ayda 2021'in en çok oynanan mobil oyunlarından biri olduğunu aktaran Kurgan, şunları kaydetti:Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match, çıktığı günden bu yana dünya genelinde her ülkeden ve her yaş grubundan milyonlarca kişiye ulaştı. 2021 yılında dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri olmayı başardı.Dream Games, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor. İstanbul'daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022’de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210630/dream-games-turkiyenin-yeni-unicornu-oldu-1044855533.html
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oyun, şirket, dream games, soner aydemir

İstanbul'da kurulan Dream Games'in değeri 2.75 milyar dolara ulaştı

01:12 19.01.2022
Dream Games
Dream Games - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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2019 yılında kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Dream Games, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu.
Dream Games, yeni bir yatırım turunda 2.75 milyar dolar değerlemeyle 255 milyon dolar yatırım aldı.
Dream Games'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl haziran ayında aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin üçüncü ‘unicorn’u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Dream Games, altı ay gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı. 2019 yılında kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı.
Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dream Games CEO’su Soner Aydemir, oyun geliştirmeye olan yaklaşımlarının, animasyon devi Pixar’ın film yapımcılığına olan yaklaşımına çok benzediğini belirterek, "Mühendislikle sanatı buluşturarak, oyunumuzda yer alan binlerce detayın mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Böylelikle dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen, kaliteli bir oyun deneyimi sunmayı başarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Aydemir, Dream Games’in elde ettiği başarıdan ve yatırımcıların ilgisinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını vurgulayarak, “Her biri kendi alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımızla birlikte mobil oyun sektöründe birçok kaliteli ve kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'Royal Match yakaladığı başarıyla tüm beklentileri aştı'

Firmanın üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures’ın ortağı Stephane Kurgan da Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match'in yakaladığı başarıyla tüm beklentileri aştığını belirtti. Royal Match'ın sekiz ayda 2021'in en çok oynanan mobil oyunlarından biri olduğunu aktaran Kurgan, şunları kaydetti:
"Bünyesine kattığı yaratıcı yetenekler, geliştirdiği mühendislik uzmanlığı ve sergilediği örnek iş ahlakı sayesinde Dream Games, sektördeki en iyi şirketlerden birisi haline geldi. Daha şimdiden mobil oyun alanında mükemmeliyet olarak görülen normları değiştirdiler. Bundan sonra nereye ulaşacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz."
Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match, çıktığı günden bu yana dünya genelinde her ülkeden ve her yaş grubundan milyonlarca kişiye ulaştı. 2021 yılında dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri olmayı başardı.
Dream Games, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor. İstanbul'daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022’de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor.
Dream Games - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2021
EKONOMİ
Dream Games, Türkiye'nin yeni 'unicorn'u oldu
30 Haziran 2021, 15:33
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