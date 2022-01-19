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https://tr.sputniknews.com/20220119/isvecte-kadin-tarafindan-uygulanan-siddet-erkek-siddeti-olarak-nitelendirilecek-1052904585.html
İsveç'te kadın tarafından uygulanan şiddet 'erkek şiddeti' olarak nitelendirilecek
İsveç'te kadın tarafından uygulanan şiddet 'erkek şiddeti' olarak nitelendirilecek
İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu tarafından sunulan ve bürokratları tarafından “iyi ifadeli” olarak adlandırılan “kadına yönelik erkek şiddeti”nin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T18:41+0300
2022-01-19T18:41+0300
dünya
isveç
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadına yönelik taciz
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İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ajansı, yayınladığı yeni yönergeyle ikili ilişkilerde tacizci veya şiddet uygulayan taraf kadın olsa bile bunun 'kadına yönelik erkek şiddeti' olarak sınıflandırılacağını açıkladı.Kvartal haber ajansının bildirdiğine göre, 'Beklenecek bir şey yok' isimli el kitabında, 'kadına yönelik erkek şiddeti', 'kadın bedeninin reklam, medya ve pornografide sömürülmesi' gibi başlıkları da içeren bir şemsiye terim olarak tanımlanıyor.Buna göre, 'kadına yönelik erkek şiddeti' tanımı, hiçbir erkeğin bulunmadığı lezbiyen eşcinsel ilişkilerde veya erkeklerin gerçekten mağdur olduğu durumlardaki şiddet eylemleri için de kullanılacak.Konuyla ilgili olarak, açıklamalarda bulunan Cinsiyet Eşitliği Kurumu sorumlu yetkilisi Berit Jernberg, söz konusu düzenlemeden memnun olduğunu söyledi:"Çok mutluyum, çünkü son derece iyi ifade edilmiş ve güzel."
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isveç, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz

İsveç'te kadın tarafından uygulanan şiddet 'erkek şiddeti' olarak nitelendirilecek

18:41 19.01.2022
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç bayrağı
İsveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu tarafından sunulan ve bürokratları tarafından “iyi ifadeli” olarak adlandırılan “kadına yönelik erkek şiddeti”nin yorumu o kadar geniştir ki, hiçbir erkeğin bulunmadığı lezbiyen eşcinsel ilişkilerde veya durumlarda şiddeti bile içerir. erkekler aslında kurban olduğunda.
İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ajansı, yayınladığı yeni yönergeyle ikili ilişkilerde tacizci veya şiddet uygulayan taraf kadın olsa bile bunun 'kadına yönelik erkek şiddeti' olarak sınıflandırılacağını açıkladı.
Kvartal haber ajansının bildirdiğine göre, 'Beklenecek bir şey yok' isimli el kitabında, 'kadına yönelik erkek şiddeti', 'kadın bedeninin reklam, medya ve pornografide sömürülmesi' gibi başlıkları da içeren bir şemsiye terim olarak tanımlanıyor.
Buna göre, 'kadına yönelik erkek şiddeti' tanımı, hiçbir erkeğin bulunmadığı lezbiyen eşcinsel ilişkilerde veya erkeklerin gerçekten mağdur olduğu durumlardaki şiddet eylemleri için de kullanılacak.
Konuyla ilgili olarak, açıklamalarda bulunan Cinsiyet Eşitliği Kurumu sorumlu yetkilisi Berit Jernberg, söz konusu düzenlemeden memnun olduğunu söyledi:
"Çok mutluyum, çünkü son derece iyi ifade edilmiş ve güzel."
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