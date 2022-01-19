https://tr.sputniknews.com/20220119/isvecte-kadin-tarafindan-uygulanan-siddet-erkek-siddeti-olarak-nitelendirilecek-1052904585.html

İsveç'te kadın tarafından uygulanan şiddet 'erkek şiddeti' olarak nitelendirilecek

İsveç'te kadın tarafından uygulanan şiddet 'erkek şiddeti' olarak nitelendirilecek

İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu tarafından sunulan ve bürokratları tarafından “iyi ifadeli” olarak adlandırılan “kadına yönelik erkek şiddeti”nin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T18:41+0300

2022-01-19T18:41+0300

2022-01-19T18:41+0300

dünya

isveç

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

kadına yönelik taciz

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İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ajansı, yayınladığı yeni yönergeyle ikili ilişkilerde tacizci veya şiddet uygulayan taraf kadın olsa bile bunun 'kadına yönelik erkek şiddeti' olarak sınıflandırılacağını açıkladı.Kvartal haber ajansının bildirdiğine göre, 'Beklenecek bir şey yok' isimli el kitabında, 'kadına yönelik erkek şiddeti', 'kadın bedeninin reklam, medya ve pornografide sömürülmesi' gibi başlıkları da içeren bir şemsiye terim olarak tanımlanıyor.Buna göre, 'kadına yönelik erkek şiddeti' tanımı, hiçbir erkeğin bulunmadığı lezbiyen eşcinsel ilişkilerde veya erkeklerin gerçekten mağdur olduğu durumlardaki şiddet eylemleri için de kullanılacak.Konuyla ilgili olarak, açıklamalarda bulunan Cinsiyet Eşitliği Kurumu sorumlu yetkilisi Berit Jernberg, söz konusu düzenlemeden memnun olduğunu söyledi:"Çok mutluyum, çünkü son derece iyi ifade edilmiş ve güzel."

isveç

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isveç, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz