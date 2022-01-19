https://tr.sputniknews.com/20220119/italya-kupasinda-juventus-ve-lazio-ceyrek-finale-yukseldi-1052874510.html

İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi

İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Sampdoria'yı 4-1, Lazio da Udinese'yi uzatma devrelerinde bulduğu golle 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T02:01+0300

2022-01-19T02:01+0300

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spor

lazio

italya kupası

juventus

çeyrek final

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Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turuna dün akşam yapılan iki karşılaşmayla devam edildi.Juventus, Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladığı Sampdoria'yı 4-1 yenerek çeyrek finalist oldu. Juventus'a maçı kazandıran golleri 25. dakikada Juan Cuadrado, 52. dakikada Daniele Rugani, 67. dakikada Paulo Dybala ve 77. dakikada penaltıdan Alvaro Morata attı. Konuk takımın tek golünü ise 63. dakikada Andrea Conti kaydetti.Diğer maçta ise Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda Udinese ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı, ev sahibi Lazio uzatma devrelerinin 106. dakikasında Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 kazandı ve çeyrek finale kaldı.Son 16 turunda, bugün Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli ve 20 Ocak Perşembe günü Roma-Lecce maçları oynanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220113/italya-super-kupasini-inter-kazandi-1052686813.html

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lazio, italya kupası, juventus, çeyrek final