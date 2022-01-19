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İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi
İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi
Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Sampdoria'yı 4-1, Lazio da Udinese'yi uzatma devrelerinde bulduğu golle 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T02:01+0300
2022-01-19T02:01+0300
spor
lazio
italya kupası
juventus
çeyrek final
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Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turuna dün akşam yapılan iki karşılaşmayla devam edildi.Juventus, Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladığı Sampdoria'yı 4-1 yenerek çeyrek finalist oldu. Juventus'a maçı kazandıran golleri 25. dakikada Juan Cuadrado, 52. dakikada Daniele Rugani, 67. dakikada Paulo Dybala ve 77. dakikada penaltıdan Alvaro Morata attı. Konuk takımın tek golünü ise 63. dakikada Andrea Conti kaydetti.Diğer maçta ise Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda Udinese ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı, ev sahibi Lazio uzatma devrelerinin 106. dakikasında Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 kazandı ve çeyrek finale kaldı.Son 16 turunda, bugün Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli ve 20 Ocak Perşembe günü Roma-Lecce maçları oynanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220113/italya-super-kupasini-inter-kazandi-1052686813.html
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lazio, italya kupası, juventus, çeyrek final

İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi

02:01 19.01.2022
© AAFutbol, top, maç, saha
Futbol, top, maç, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Sampdoria'yı 4-1, Lazio da Udinese'yi uzatma devrelerinde bulduğu golle 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.
Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turuna dün akşam yapılan iki karşılaşmayla devam edildi.
Juventus, Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladığı Sampdoria'yı 4-1 yenerek çeyrek finalist oldu. Juventus'a maçı kazandıran golleri 25. dakikada Juan Cuadrado, 52. dakikada Daniele Rugani, 67. dakikada Paulo Dybala ve 77. dakikada penaltıdan Alvaro Morata attı. Konuk takımın tek golünü ise 63. dakikada Andrea Conti kaydetti.
Diğer maçta ise Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda Udinese ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı, ev sahibi Lazio uzatma devrelerinin 106. dakikasında Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 kazandı ve çeyrek finale kaldı.
Son 16 turunda, bugün Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli ve 20 Ocak Perşembe günü Roma-Lecce maçları oynanacak.
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