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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220119/kabine-toplantisinda-gundem-ekonomi-1052877608.html
Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi
Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, ekonomideki son durumun yanı sıra salgınla ve terörle... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T07:32+0300
2022-01-19T07:33+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
ekonomi
kabine toplantısı
koronavirüs
kur korumalı tl mevduat
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Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomi başlığı ön planda olacak. TRT Haber'in aktardığına göre, piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.Salgınla mücadelede gelinen aşama ele alınacakToplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.Diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecekTerörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.
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recep tayyip erdoğan, ekonomi, kabine toplantısı, koronavirüs, kur korumalı tl mevduat

Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi

07:32 19.01.2022 (güncellendi: 07:33 19.01.2022)
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, ekonomideki son durumun yanı sıra salgınla ve terörle mücadele de ele alınacak.
Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomi başlığı ön planda olacak. TRT Haber'in aktardığına göre, piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

Salgınla mücadelede gelinen aşama ele alınacak

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

Diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek

Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.
Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.
Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.
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