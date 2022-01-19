https://tr.sputniknews.com/20220119/kabine-toplantisinda-gundem-ekonomi-1052877608.html

Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi

Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, ekonomideki son durumun yanı sıra salgınla ve terörle... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T07:32+0300

2022-01-19T07:32+0300

2022-01-19T07:33+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

ekonomi

kabine toplantısı

koronavirüs

kur korumalı tl mevduat

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Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomi başlığı ön planda olacak. TRT Haber'in aktardığına göre, piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.Salgınla mücadelede gelinen aşama ele alınacakToplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.Diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecekTerörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.

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recep tayyip erdoğan, ekonomi, kabine toplantısı, koronavirüs, kur korumalı tl mevduat