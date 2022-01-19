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https://tr.sputniknews.com/20220119/kamu-iscilerine-ek-odeme-tarihleri-belli-oldu-1052877525.html
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da verilecek. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T07:19+0300
2022-01-19T07:19+0300
türkiye
işçi
resmi gazete
kamu
ödeme
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.
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işçi, resmi gazete, kamu, ödeme

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

07:19 19.01.2022
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inşaat, işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik
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Kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da verilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.

Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.

Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.
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