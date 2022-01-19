https://tr.sputniknews.com/20220119/kastamonuda-bulutlar-denizle-birlesti-1052902488.html

Kastamonu'da bulutlar denizle birleşti: 'Şimdiye kadar gördüğüm en güzel görüntülerden bir tanesi'

Kastamonu'da bulutlar denizle birleşti: 'Şimdiye kadar gördüğüm en güzel görüntülerden bir tanesi'

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bulutlar Karadeniz ile birleşince ortaya sıradışı bir görüntü çıktı. Görüntünün nedenini açıklayan Meteoroloji Mühendisi... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T17:49+0300

2022-01-19T17:49+0300

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deniz

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yaşam

kar

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde denizle buluştu. Deniz ile bulutların birleşmesiyle ortaya muhteşem ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı. İlçe sakinleri o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.Kastamonu’da sahilde deniz üstünde meydana gelen manzaranın sebebini açıklayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Bulutların deniz ile birleşmesi görüntü çok kuvvetli ihtimalle deniz etkisi, buna kar yağışı dediğimiz bir etki. Dolayısıyla kutupsal olarak soğuk havanın deniz üzerinden geçerken ısı ve nem kazanmasıyla oluşan görüntüler bunlar. Özellikle soğuk havanın etkisi geçtikten sonra özellikle bunu kuvvetli kar yağışları sonrasında da görebiliyoruz. Kutupsal soğuk havanın denizdeki ısı ve nemin birleşmesiyle beraber bu görüntüleri ortaya çıkardı. Ama şimdiye kadar gördüğüm en güzel görüntülerden bir tanesi diyebilirim” dedi.

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kastamonu, deniz, bulut, kar