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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-misyonu-kisa-ama-etkiliydi-1052913760.html
Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ misyonu kısa ama etkiliydi
Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ misyonu kısa ama etkiliydi
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün ülkedeki barış gücü misyonunun kısa ama etkili olduğunu ifade etti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T23:29+0300
2022-01-19T23:29+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
barış gücü
kgaö
kasım cömert tokayev
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet olayları sonrası ülkeye intikal eden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerine ilişkin açıklama yaptı.Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü Birliği, destek ve koruma işlevlerine odaklandı ve Kazakistan’daki varlığı kısa süreli ama etkiliydi, KGAÖ’nün potansiyelini sergiledi" ifadelerini kullandı.KGAÖ ülkeleri Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan; ülkesinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılması nedeniyle başlayan ancak kısa sürede şiddet eylemlerine dönüşen protestoları bastırmaya çalışan Devlet Başkanı Tokayev'in çağrısı üstüne Kazakistan’a barış gücü olarak 2 bin 30 asker ile 250 parça askeri teçhizat göndermişti.Barış güçleri Kazakistan’da bulundukları süre içinde ülkedeki önemli ordu ve devlet binaları ile sosyal açıdan mühim olan tesisleri korumuştu. Barış güçleri, Kazakistan’daki saldırgan ve yağmacı gruplara karşı kazak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlaraysa katılmamış, ancak KGAÖ güçlerinin önemli tesislerin korumasını üstlenmesiyle Kazak emniyet güçleri ülkede asayişin sağlanması adına düzenlenen operasyonlara kaydırılabilmişti.Kazakistan Savunma Bakanlığı bugün, KGAÖ barış güçlerinin ülkeden tamamen çekildiklerini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220119/kazakistan-kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-baris-gucleri-ulkemizden-tamamen-cekildi---1052898926.html
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kazakistan, barış gücü, kgaö, kasım cömert tokayev

Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ misyonu kısa ama etkiliydi

23:29 19.01.2022
© REUTERSKazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS
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Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün ülkedeki barış gücü misyonunun kısa ama etkili olduğunu ifade etti.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet olayları sonrası ülkeye intikal eden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerine ilişkin açıklama yaptı.
Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü Birliği, destek ve koruma işlevlerine odaklandı ve Kazakistan’daki varlığı kısa süreli ama etkiliydi, KGAÖ’nün potansiyelini sergiledi" ifadelerini kullandı.
KGAÖ ülkeleri Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan; ülkesinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılması nedeniyle başlayan ancak kısa sürede şiddet eylemlerine dönüşen protestoları bastırmaya çalışan Devlet Başkanı Tokayev'in çağrısı üstüne Kazakistan’a barış gücü olarak 2 bin 30 asker ile 250 parça askeri teçhizat göndermişti.
Barış güçleri Kazakistan’da bulundukları süre içinde ülkedeki önemli ordu ve devlet binaları ile sosyal açıdan mühim olan tesisleri korumuştu. Barış güçleri, Kazakistan’daki saldırgan ve yağmacı gruplara karşı kazak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlaraysa katılmamış, ancak KGAÖ güçlerinin önemli tesislerin korumasını üstlenmesiyle Kazak emniyet güçleri ülkede asayişin sağlanması adına düzenlenen operasyonlara kaydırılabilmişti.
Kazakistan Savunma Bakanlığı bugün, KGAÖ barış güçlerinin ülkeden tamamen çekildiklerini duyurmuştu.
Kazakistan- Rusya- KGAÖ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Kazakistan: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri, ülkemizden tamamen çekildi
16:28
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