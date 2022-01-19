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https://tr.sputniknews.com/20220119/kendi-partisinin-domuzlu-turta-darbesi-hazirladigi-bojonun-istifasi-icin-mecliste-yaylim-atesi-1052899035.html
Kendi partisinin 'domuzlu turta darbesi' hazırladığı BoJo'nun istifası için mecliste yaylım ateşi
Kendi partisinin 'domuzlu turta darbesi' hazırladığı BoJo'nun istifası için mecliste yaylım ateşi
Britanya'da ölümcül Kovid hastalarıyla vedalaşmayı, cenazeye katılımı bile yasakladığı kapanmada başbakanlıkta parti üstüne parti verdiği ortaya çıkan Boris... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T16:35+0300
2022-01-19T16:35+0300
dünya
boris johnson
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The Telegraph gazetesi, Britanya'da iktidardaki Muhazafakar Parti'den (Tory) en az 11 milletvekilinin parlamentoya 'kapanma partileri kralı' Başbakan Boris Johnson (BoJo) hakkında güven oylaması talep eden mektup verdiğini duyurdu. Bu minvaldeki mektup taslaklarını çekmecelerinde tutan başka Tory vekilleri de olduğu haberleri gelirken, The Guardian, parti liderini nasıl devireceklerine dair plan yapan bir grup Tory vekilinin, Melton Mowbray bölgesi vekilinin ofisinde toplandıkları için Melton Mowbray domuz turtasından hareketle operasyona 'domuzlu turta darbesi' adını verdiğini yazdı. Başbakan aleyhine güven oylaması başlatmak için parlamentodaki 360 Muhafazakar milletvekilinin 54'ünden mektup gelmesi gerekiyor. The Times gazetesinin yaptığı analiz 58 Tory vekilinin BoJo'yu açıkça eleştirdiğini ortaya koyarken, BBC Politika Editorü Laura Kuenssberg 54 sayısına ulaşılabileceğini söyledi. Özellikle 2019'da parlamentoya ilk kez seçilen Tory vekillerinin BoJo'ya karşı yaktığı isyan ateşi, bunlardan biri olan Bury South vekili Christian Wakeford'un istifasıyla daha da körüklendi. Başbakanının 'kapanma partileriyle' ilgili davranışını 'utanç verici' diye niteleyen Wakeford, anamuhalefetteki İşçi Partisi'ne katıldı. Daha önce parlamentoda milletvekilleri önünde 20 Mayıs 2020'de başbakanlıkta verilen kalabalık partiye katıldığı için özür dileyen, ancak bunu çalışma etkinliği sandığını savunan BoJo, bugünkü parlamento oturumunda da istifa çağrılarıyla karşılaştı. 'Her hafta bir yenisi ortaya çıkan başbakanlıktaki partilerle ilgili Johnson'ın saçma ve inanılmaz savunmalar sunduğunu' söyleyen İşçi Partisi lideri Keir Starmer, BoJo'ya 'parlamentoyu yanıltması halinde bir başbakanın istifa etmesi gerekip gerekmediğini' sordu.Açık ve net şekilde "İstifa edecek misiniz" sorusu da yöneltilen BoJo, "Hayır" dedi. Ama salvolar bununla kalmadı. Tory iktidarının 2016-18'deki Brexit Bakanı David Davis, parlamentoda söz alıp başbakana "Çek git" dedi. Bugüne dek BoJo'ya hep destek olduğunu hatırlatan milletvekili Davis, 1940'da Tory vekili Leo Amery'nin Başbakan Neville Chamberlain'e sarf ettiği meşhur sözü tekrarladı: "Tanrı aşkına git".
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Kendi partisinin 'domuzlu turta darbesi' hazırladığı BoJo'nun istifası için mecliste yaylım ateşi

16:35 19.01.2022
© REUTERS / REUTERS TVBritanya'da ölümcül Kovid hastalarıyla vedalaşmayı, cenazeye katılımı bile yasakladığı kapanmada başbakanlıkta parti üstüne parti verdiği ortaya çıkan Boris Johnson, parlamentoda istifasını veya güvenoyuyla düşürülmesini talep eden milletvekillerine hesap verirken
Britanya'da ölümcül Kovid hastalarıyla vedalaşmayı, cenazeye katılımı bile yasakladığı kapanmada başbakanlıkta parti üstüne parti verdiği ortaya çıkan Boris Johnson, parlamentoda istifasını veya güvenoyuyla düşürülmesini talep eden milletvekillerine hesap verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / REUTERS TV
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Britanya'da ölümcül Kovid hastalarıyla vedalaşmayı, cenazeye katılımı bile yasakladığı kapanmada başbakanlıkta parti üstüne parti verdiği ortaya çıkan Boris Johnson'a yönelik istifa baskısına kendi partisinden 'domuzlu turta darbesi' hazırlığı ve güvensizlik oylaması talebi eklendi. Bojo, vekillerin "İstifa edecek misiniz" sorusuna "Hayır" dedi.
The Telegraph gazetesi, Britanya'da iktidardaki Muhazafakar Parti'den (Tory) en az 11 milletvekilinin parlamentoya 'kapanma partileri kralı' Başbakan Boris Johnson (BoJo) hakkında güven oylaması talep eden mektup verdiğini duyurdu.
Bu minvaldeki mektup taslaklarını çekmecelerinde tutan başka Tory vekilleri de olduğu haberleri gelirken, The Guardian, parti liderini nasıl devireceklerine dair plan yapan bir grup Tory vekilinin, Melton Mowbray bölgesi vekilinin ofisinde toplandıkları için Melton Mowbray domuz turtasından hareketle operasyona 'domuzlu turta darbesi' adını verdiğini yazdı.
Başbakan aleyhine güven oylaması başlatmak için parlamentodaki 360 Muhafazakar milletvekilinin 54'ünden mektup gelmesi gerekiyor. The Times gazetesinin yaptığı analiz 58 Tory vekilinin BoJo'yu açıkça eleştirdiğini ortaya koyarken, BBC Politika Editorü Laura Kuenssberg 54 sayısına ulaşılabileceğini söyledi.
Özellikle 2019'da parlamentoya ilk kez seçilen Tory vekillerinin BoJo'ya karşı yaktığı isyan ateşi, bunlardan biri olan Bury South vekili Christian Wakeford'un istifasıyla daha da körüklendi. Başbakanının 'kapanma partileriyle' ilgili davranışını 'utanç verici' diye niteleyen Wakeford, anamuhalefetteki İşçi Partisi'ne katıldı.
Daha önce parlamentoda milletvekilleri önünde 20 Mayıs 2020'de başbakanlıkta verilen kalabalık partiye katıldığı için özür dileyen, ancak bunu çalışma etkinliği sandığını savunan BoJo, bugünkü parlamento oturumunda da istifa çağrılarıyla karşılaştı.
'Her hafta bir yenisi ortaya çıkan başbakanlıktaki partilerle ilgili Johnson'ın saçma ve inanılmaz savunmalar sunduğunu' söyleyen İşçi Partisi lideri Keir Starmer, BoJo'ya 'parlamentoyu yanıltması halinde bir başbakanın istifa etmesi gerekip gerekmediğini' sordu.
Açık ve net şekilde "İstifa edecek misiniz" sorusu da yöneltilen BoJo, "Hayır" dedi.
Ama salvolar bununla kalmadı. Tory iktidarının 2016-18'deki Brexit Bakanı David Davis, parlamentoda söz alıp başbakana "Çek git" dedi. Bugüne dek BoJo'ya hep destek olduğunu hatırlatan milletvekili Davis, 1940'da Tory vekili Leo Amery'nin Başbakan Neville Chamberlain'e sarf ettiği meşhur sözü tekrarladı: "Tanrı aşkına git".
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