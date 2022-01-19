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Kılıçdaroğlu, AK Parti'den CHP'ye katılan 20 kişinin rozetini taktı
Kılıçdaroğlu, AK Parti'den CHP'ye katılan 20 kişinin rozetini taktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'den CHP'ye katılan 20 kişiye CHP rozeti takarak, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, son 10 yılda en büyük değişimi... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T17:38+0300
2022-01-19T17:38+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
chp
rozet
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Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek "Dün söyledim, yapılan en büyük kötülük hoşgörüyü öldürmek oldu." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Eskiden komşu komşunun külüne muhtaçtı. Giderdik, sohbet eder, konuşurduk. Kimse 'Senin kimliğin nedir, inancın, yaşam tarzın nedir?' demezdi, ki çocukluğum sizin bulunduğunuz coğrafyada, orada geçti. Ortaokulu orada okudum. Lise yıllarım orada geçti. Dolayısıyla bölgenin kültürünü, insanlarını bilirim. Biz ortaokul öğrencisi olarak köye gittiğimizde sofra açılırdı bize. Onlar koca koca adamlar, biz ortaokul öğrencisiydik. Bu kadar güzel bir hoşgörü vardı. Bu hoşgörü iklimi kayboldu gitti. Bu benim açımdan büyük bir sıkıntı. O nedenle dedim ki 'Bu toplumun bir helalleşmeye ihtiyacı var.' Oturup bir konuşmalıyız, nedir bu kavga, nedir bu alıp veremediğimiz? İşsizlik almış başını gidiyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Şimdi gerçek anlamda halkın partisi olmak için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Doğuya da batıya da gidiyoruz. Orta Anadolu'ya, kuzeye, güneye bir şekliyle gidiyoruz."İnsanlarla samimi olarak konuştuklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, siyasetin samimi zemine oturtulmaması durumunda işin yürümeyeceğini söyledi."Hangi parti olursa olsun, devleti adaletli bir zeminde yönetmesi gerektiğini" ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Geçen çağırdım gençleri, Türkiye beşincisi matematikte. Türkiye beşincisi, sözlü sınavda eliyorlar. Neyi eliyorsun kardeşim? Niye, dayısı yok, torpili yok. Şimdi bu adaletsizliğe birimizin sahip çıkması lazım. Dolayısıyla bu sadece benim görevim değil, hepimizin ortak görevidir. Allah nasip eder iktidar olursak, göreceksiniz 6 ay içinde Türkiye'de çok farklı bir iklim olacak. Ben bir tivit attım diye kimse gelip de sabahın köründe evimi basmayacak. Özgürlük olacak. Siyasetçi dediğin zaten eleştiriye açık olması gereken kişidir. Benim görmediğimi bazen vatandaş görür. Bir tivit atar, bazen gazetede bir haber olur ben alır onu okur, oradan ders çıkarırım. 'Demek ki bizim burada bir eksiğimiz var, yanlışımız var' deriz. Haber yanlışsa telefon ederiz, 'Bu yanlış, doğrusu budur, böylesi olması lazım.' diye söyleriz."Partiye katılanlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "İnşallah beraber, güzel bir geleceği birlikte inşa ederiz. Sonuçta bu memleket hepimizin. Başka gidecek yerimiz yok." dedi.Vatandaşın hakemliği kadar değerli bir şey olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, vatandaşın oyunu alanın başlarının üstünde yeri olduğunu dile getirdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın oyunu alacak, eyvallah ama devleti adaletle yönetmesini bilecek. Devlet adaletle yönetilmezse devlette çürüme başlar. Liyakat olmazsa olmaz." diye konuştu.
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kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, rozet

Kılıçdaroğlu, AK Parti'den CHP'ye katılan 20 kişinin rozetini taktı

17:38 19.01.2022
© FotoğrafKılıçdaroğlu, AK Parti'den CHP'ye katılan 20 kişinin rozetini taktı
Kılıçdaroğlu, AK Parti'den CHP'ye katılan 20 kişinin rozetini taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Fotoğraf
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'den CHP'ye katılan 20 kişiye CHP rozeti takarak, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Şimdi gerçek anlamda halkın partisi olmak için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz." dedi.
Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek "Dün söyledim, yapılan en büyük kötülük hoşgörüyü öldürmek oldu." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Eskiden komşu komşunun külüne muhtaçtı. Giderdik, sohbet eder, konuşurduk. Kimse 'Senin kimliğin nedir, inancın, yaşam tarzın nedir?' demezdi, ki çocukluğum sizin bulunduğunuz coğrafyada, orada geçti. Ortaokulu orada okudum. Lise yıllarım orada geçti. Dolayısıyla bölgenin kültürünü, insanlarını bilirim. Biz ortaokul öğrencisi olarak köye gittiğimizde sofra açılırdı bize. Onlar koca koca adamlar, biz ortaokul öğrencisiydik. Bu kadar güzel bir hoşgörü vardı. Bu hoşgörü iklimi kayboldu gitti. Bu benim açımdan büyük bir sıkıntı. O nedenle dedim ki 'Bu toplumun bir helalleşmeye ihtiyacı var.' Oturup bir konuşmalıyız, nedir bu kavga, nedir bu alıp veremediğimiz? İşsizlik almış başını gidiyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Şimdi gerçek anlamda halkın partisi olmak için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Doğuya da batıya da gidiyoruz. Orta Anadolu'ya, kuzeye, güneye bir şekliyle gidiyoruz."
İnsanlarla samimi olarak konuştuklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, siyasetin samimi zemine oturtulmaması durumunda işin yürümeyeceğini söyledi.
"Hangi parti olursa olsun, devleti adaletli bir zeminde yönetmesi gerektiğini" ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Geçen çağırdım gençleri, Türkiye beşincisi matematikte. Türkiye beşincisi, sözlü sınavda eliyorlar. Neyi eliyorsun kardeşim? Niye, dayısı yok, torpili yok. Şimdi bu adaletsizliğe birimizin sahip çıkması lazım. Dolayısıyla bu sadece benim görevim değil, hepimizin ortak görevidir. Allah nasip eder iktidar olursak, göreceksiniz 6 ay içinde Türkiye'de çok farklı bir iklim olacak. Ben bir tivit attım diye kimse gelip de sabahın köründe evimi basmayacak. Özgürlük olacak. Siyasetçi dediğin zaten eleştiriye açık olması gereken kişidir. Benim görmediğimi bazen vatandaş görür. Bir tivit atar, bazen gazetede bir haber olur ben alır onu okur, oradan ders çıkarırım. 'Demek ki bizim burada bir eksiğimiz var, yanlışımız var' deriz. Haber yanlışsa telefon ederiz, 'Bu yanlış, doğrusu budur, böylesi olması lazım.' diye söyleriz."
Partiye katılanlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "İnşallah beraber, güzel bir geleceği birlikte inşa ederiz. Sonuçta bu memleket hepimizin. Başka gidecek yerimiz yok." dedi.
Vatandaşın hakemliği kadar değerli bir şey olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, vatandaşın oyunu alanın başlarının üstünde yeri olduğunu dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın oyunu alacak, eyvallah ama devleti adaletle yönetmesini bilecek. Devlet adaletle yönetilmezse devlette çürüme başlar. Liyakat olmazsa olmaz." diye konuştu.
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