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Kırıkkale'de servis midibüsü tren yoluna devrildi: 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsü tren yoluna devrildi: 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsü, tren yoluna devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T10:28+0300
2022-01-19T10:28+0300
2022-01-19T10:28+0300
türkiye
kırıkkale
trafik kazası
işçi
kaza
yaralı
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Kırıkkale'de işçileri taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/gaziantepte-kar-yagisi-nedeniyle-il-disina-arac-cikisi-durduruldu-1052876614.html
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kırıkkale, trafik kazası, işçi, kaza, yaralı
Kırıkkale'de servis midibüsü tren yoluna devrildi: 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsü, tren yoluna devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de işçileri taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı
midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre
15 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki
hastanelere kaldırıldı.