https://tr.sputniknews.com/20220119/kocamandan-calistigim-en-kotu-teknik-direktor-diyen-alex-de-souzaya-yanit-pek-anlam-veremedim-1052906409.html

Kocaman'dan 'Çalıştığım en kötü teknik direktör' diyen Alex de Souza'ya yanıt: Pek anlam veremedim

Kocaman'dan 'Çalıştığım en kötü teknik direktör' diyen Alex de Souza'ya yanıt: Pek anlam veremedim

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza önceki gün "Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman" açıklamasını yapmıştı. Brezilyalı futbol adamına... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T20:07+0300

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spor

aykut kocaman

alex de souza

fenerbahçe

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Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Brezilyalı futbolcu "Senin için en iyi ve en kötü teknik direktör kimdi?" şeklindeki soruya "En iyi koç Vanderlei Luxemburgo. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" yanıtını vermişti.Play Spor'a konuşan Aykut Kocaman, eski öğrencisinin yorumuna şöyle yanıt verdi:"Açıkçası ilk duyduğumda Alex’in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Kendi görüşüdür, saygı duyarım. Antrenörlüğe yeni başladı, umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur."Sao Paulo U20 takımının başında olan 44 yaşıdaki Alex, 2004/05 sezonunda geldiği Fenerbahçe'den 2012/13'te ayrılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220118/alex-de-souza-calistigim-en-kotu-teknik-direktor-aykut-kocaman-1052832546.html

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aykut kocaman, alex de souza, fenerbahçe