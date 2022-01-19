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https://tr.sputniknews.com/20220119/kremlin-erdogan-kievi-minsk-anlasmalarini-uygulamaya-ikna-edebilirse-bundan-memnuniyet-duyariz-1052890058.html
Kremlin: Erdoğan, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya ikna edebilirse bundan memnuniyet duyarız
Kremlin: Erdoğan, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya ikna edebilirse bundan memnuniyet duyarız
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’i görüşmeleri için ülkesine davet etmiş olmasına... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T13:04+0300
2022-01-19T13:04+0300
2022-01-19T13:20+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
recep tayyip erdoğan
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
vladimir zelenskiy
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rusya, vladimir putin, ukrayna, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy
Kremlin: Erdoğan, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya ikna edebilirse bundan memnuniyet duyarız 13:04 19.01.2022 (güncellendi: 13:20 19.01.2022) Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’i görüşmeleri için ülkesine davet etmiş olmasına ilişkin, Ankara’nın, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya teşvik edebilmesi hâlinde bundan sadece memnuniyet duyacaklarını söyledi.