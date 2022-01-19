https://tr.sputniknews.com/20220119/lubnan-merkez-bankasi-baskaninin-bazi-varliklari-yolsuzluk-sorusturmasi-nedeniyle-donduruldu-1052876461.html

Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın bazı varlıkları yolsuzluk soruşturması nedeniyle donduruldu

Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın bazı varlıkları yolsuzluk soruşturması nedeniyle donduruldu

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin mal varlığının bir bölümünün, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle dondurulmasına karar verildi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T05:37+0300

2022-01-19T05:37+0300

2022-01-19T05:37+0300

dünya

mal varlığı

yolsuzluk soruşturması

riyad selame

lübnan merkez bankası

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Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Aun'ın Selame hakkında aldığı kararı Lübnan resmi ajansı NNA yayımladı.Buna göre Başsavcı Aun, Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar verdi.Selame hakkındaki soruşturmanın neticelenmesine kadar tedbiren böyle bir karar alındığı kaydedildi.Başsavcı Aun, 11 Ocak'ta da Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.Selame ise 14 Ocak'ta yayınladığı açıklamada, 'taraflı olmak' ve hakkında 'karalama kampanyası yürütmek' ile suçladığı Aun'ın davadan uzaklaştırılmasını istemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220112/lubnan-merkez-bankasi-baskani-selameye-yurtdisina-cikis-yasagi-1052646304.html

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mal varlığı, yolsuzluk soruşturması, riyad selame, lübnan merkez bankası