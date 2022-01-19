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https://tr.sputniknews.com/20220119/lubnan-merkez-bankasi-baskaninin-bazi-varliklari-yolsuzluk-sorusturmasi-nedeniyle-donduruldu-1052876461.html
Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın bazı varlıkları yolsuzluk soruşturması nedeniyle donduruldu
Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın bazı varlıkları yolsuzluk soruşturması nedeniyle donduruldu
Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin mal varlığının bir bölümünün, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle dondurulmasına karar verildi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T05:37+0300
2022-01-19T05:37+0300
2022-01-19T05:37+0300
dünya
mal varlığı
yolsuzluk soruşturması
riyad selame
lübnan merkez bankası
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Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Aun'ın Selame hakkında aldığı kararı Lübnan resmi ajansı NNA yayımladı.Buna göre Başsavcı Aun, Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar verdi.Selame hakkındaki soruşturmanın neticelenmesine kadar tedbiren böyle bir karar alındığı kaydedildi.Başsavcı Aun, 11 Ocak'ta da Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.Selame ise 14 Ocak'ta yayınladığı açıklamada, 'taraflı olmak' ve hakkında 'karalama kampanyası yürütmek' ile suçladığı Aun'ın davadan uzaklaştırılmasını istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/lubnan-merkez-bankasi-baskani-selameye-yurtdisina-cikis-yasagi-1052646304.html
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mal varlığı, yolsuzluk soruşturması, riyad selame, lübnan merkez bankası
Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın bazı varlıkları yolsuzluk soruşturması nedeniyle donduruldu
Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin mal varlığının bir bölümünün, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle dondurulmasına karar verildi.
Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Aun'ın
Selame hakkında aldığı kararı Lübnan resmi ajansı NNA yayımladı.
Buna göre Başsavcı Aun, Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Selame hakkındaki soruşturmanın neticelenmesine kadar tedbiren böyle bir karar alındığı kaydedildi.
Başsavcı Aun, 11 Ocak'ta da Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.
Selame ise 14 Ocak'ta yayınladığı açıklamada, 'taraflı olmak' ve hakkında 'karalama kampanyası yürütmek' ile suçladığı Aun'ın davadan uzaklaştırılmasını istemişti.