https://tr.sputniknews.com/20220119/manken-dilara-kursun-eski-sevgilisinin-kendisine-cinsel-saldirida-bulundugunu-soyledi-1052894472.html

Manken Dilara Kurşun, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla, eski sevgilisini mahkemeye verdi

Manken Dilara Kurşun, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla, eski sevgilisini mahkemeye verdi

2016'da Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun, eski sevgilisi Tufan Kılıç'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Ünlü mankenin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T15:26+0300

2022-01-19T15:26+0300

2022-01-19T15:28+0300

yaşam

türkiye

manken

dilara kurşun

cinsel saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894788_23:0:594:321_1920x0_80_0_0_4c3da8d3b97c6e7c3d0e9bc0c7c5b9c6.jpg

25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Çift, geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı aldı. Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu. Ayrıldıkları süre içerisinde genç kadını telefonla arayarak rahatsız etmeye başlayan Kılıç, ünlü modelin oturduğu sitede ise olay çıkartmaya çalışıyordu. Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, yıl dönümleri olduunu ve buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı. Eğer gelmezsen sitede olay çıkartırım, annen dahil herkesi birbirine katarım, gel kimse duymasın' şeklinde sözler sonrası Tufan'ın yanına gitmek zorunda kalan Kurşun, eski sevgilisinin aracına bindi. Araçla birlikte seyir halindeki çift arasında yeniden birlikteliklerine devam etme hususunda tartışma başladı.Darp rapor verildiTartışma devam ederken, aracı Kumköy tarafındaki ormanlık araziye süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti. Kurşun yaşadıkları nedeniyle Sarıyer'deki bir karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Kurşun'a darp raporu verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kılıç, suçlamaları reddetti. Savcılık soruşturma sonunda Kılıç hakkında Nitelikli cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı.Dava, bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ünlü mankenin sevgilisi Tufan Kılıç, hakim karşısına çıktı. Kurşun, rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadı.'Beni gel al diye mesaj attım'İfadesine başvurulan Kılıç, "15 Haziran 2020 tarihinden 15 Haziran 2021 tarihine kadar sevgiliydik. Maslak'ta bulunan bana ait evde birlikte yaşamaya başladık. Hiç ayrılmadan ilişki yaşadık. Sürpriz hazırlamak için Dilara'yı ailesinin evine bıraktım. Kilyos sahilde hazırladığım sürprizi almak için Dilara'yı geri aldım. Bizim birlikteliğimiz boyunca kavgalarımız oldu ancak birlikteliğimiz devam etti. Biz kavga etmeye başladık. Benim aracımı alıp gitti. Yağmur yağıyordu. Beni gel al diye mesaj attım. Sokağa çıkma yasağı olduğu için kimse yoktu. Kilyos'tan Maslak'a kadar arabanın arka koltuğunda cenin pozisyonunda yattım. Eve geldiğimde aracı park edip, taksi çağırıp gitmek istedi. Problemlerimizi çözmek için göndermek istemedim. Kavga büyüyünce polisi aradık. Olay yerine polis geldi. Bizi karakola götürdüler. Ben ne olduğunu anlamadım. Polisler bana iddialar çok büyük, avukatını çağır dediler. Bu iddiaları ilk kez orada duydum. Dilara Kurşun'un iddiaları yalandır. Saçının teline bile dokunmadım. Tecavüz etmeye çalışmadım. Aramızda cinsellik yaşanıyordu, isteği haricinde olay günü hiç bir şekilde hakaret etmedim. Tehdit etmedim. Kıyafetlerini zorla çıkarmadım. Adli tıp raporundaki yaralanmaları iste kendi kendine yapmıştır" diyerek kendisini savundu.Taksici tanık olarak dinlendiDilara Kurşun'un avukatı ise suçun ağırlığı bakımından yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Olay günü Maslak'taki taksicinin tanık olarak ifadesine başvuruldu.Taksiye binen çiftin kavgasına tanıklık eden şoför Mustafa A., "Dilara kendisini Zekeriyaköy'e götürmemi istedi. Tufan ise götüremezsin dedi. Ben de taksi durağına gittim. Polisleri aradık ve taraflar karakola götürüldü. Kavga veya tehdit etmediler" dedi.Dilara Kurşun'un zorla getirilmesine karar verildi. Dilara Kurşun vekilinin talepleri reddedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, manken, dilara kurşun, cinsel saldırı