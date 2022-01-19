https://tr.sputniknews.com/20220119/mardinde-8-arac-birbirine-girdi-3-olu-12-yarali-1052895684.html

Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı

Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı

Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T15:36+0300

2022-01-19T15:36+0300

2022-01-19T15:36+0300

türkiye

mardin

kar yağışı

kaza

yaralı

ölü

zincirleme kaza

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Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220119/mersinde-zincirleme-kaza-14-yarali-1052875938.html

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mardin, kar yağışı, kaza, yaralı, ölü, zincirleme kaza