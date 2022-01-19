Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Vali açıkladı: TAG otoyolunda mahsur kalan araç sayısı 900
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/mardinde-8-arac-birbirine-girdi-3-olu-12-yarali-1052895684.html
Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı
Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı
Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T15:36+0300
2022-01-19T15:36+0300
türkiye
mardin
kar yağışı
kaza
yaralı
ölü
zincirleme kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052895290_1:0:748:420_1920x0_80_0_0_41e32b86d3c49ef14f78597c2a33a5c3.jpg
Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/mersinde-zincirleme-kaza-14-yarali-1052875938.html
türkiye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052895290_94:0:654:420_1920x0_80_0_0_1035bfd2b6a5cd4312c9d35275d70a5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mardin, kar yağışı, kaza, yaralı, ölü, zincirleme kaza

Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı

15:36 19.01.2022
© İHAMardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı
Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA
Abone ol
Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mersin Tarsus'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Mersin'de zincirleme kaza: 14 yaralı
04:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:46ABD'de kar fırtınası: 'Kraliçe Elsa' gözaltına alındı
16:44Hrant Dink, öldürülmesinin 15. yılında, vurulduğu yer olan Sebat Apartmanı önünde anıldı
16:44Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
16:40CHP, HDP’li Semra Güzel kararını açıkladı: Dokunulmazlığın kaldırılması için ‘evet’ oyu vereceğiz
16:38Vali açıkladı: TAG otoyolunda mahsur kalan araç sayısı 900
16:37Kütahya'da Roma dönemine ait sunak ve taş sütunlar ele geçirildi
16:35Kendi partisinin 'domuzlu turta darbesi' hazırladığı BoJo'nun istifası için mecliste yaylım ateşi
16:31Sahra Çölü'ne kar yağdı
16:28Kazakistan: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri, ülkemizden tamamen çekildi
16:25AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı: 4-5 gün sürecek
16:23Esenyurt'ta acil servisi basan saldırgan, bir kişinin boğazına bıçak dayadı, doktora da yumruk attı
16:22İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılmasının kazançları neler olur?
16:17Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?
16:14Diyarbakır'da kar yağışı hayatı felç etti: Belediye ve DEDAŞ'a tepki yağdı
16:09Venezüella'da gündem 'Süper Bıyık': Demir sol yumruğuyla halkı kötülerden koruyor
16:04Rusya, Batı’ya Ukrayna hükümetine silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı
16:02Metaverse'de Hint düğünü: Gelinin babasının ruhu da dahil binlerce konuk katılacak
16:01Zamlar günlük hayatı ne kadar etkiledi?
15:58MSB, Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi
15:55Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi'ndeki ömür boyu başkanlığının iptaline yönelik tasarı onaylandı