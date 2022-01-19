https://tr.sputniknews.com/20220119/memur-ve-emekliye-ek-zammi-da-iceren-kanun-teklifi-yasalasti-1052907326.html

Memur ve emekliye ek zammı da içeren teklif yasalaştı

Memur ve emekliye ek zammı da içeren teklif yasalaştı

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T20:36+0300

2022-01-19T20:36+0300

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tbmm

türkiye

memur

emekli

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TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğalgaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.Düzenlemeyle yeni ekonomi modelinin yasal zemini oluşturuldu.Memura ek zamMemur ve memur emeklisine yüzde 2,5 fark ödemesi yapılacak.Doğalgaza kademeli tarifeDoğal gazda kademeli tarife sistemide kabul edildi. İl bazından ve iklim şartlarına göre tarifeler belirlenecek.Kurumlar vergisinde indirimİhracatçı kurumlara kurumlar vergisi yüzde 19 olarak uygulanacak.BES'te devlet katkısı arttıBireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıktı.

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tbmm, memur, emekli