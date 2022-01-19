Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/memur-ve-emekliye-ek-zammi-da-iceren-kanun-teklifi-yasalasti-1052907326.html
Memur ve emekliye ek zammı da içeren teklif yasalaştı
Memur ve emekliye ek zammı da içeren teklif yasalaştı
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T20:36+0300
2022-01-19T20:51+0300
tbmm
türkiye
memur
emekli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_27530b3a1b8973b4f473048e5e69831d.jpg
TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğalgaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.Düzenlemeyle yeni ekonomi modelinin yasal zemini oluşturuldu.Memura ek zamMemur ve memur emeklisine yüzde 2,5 fark ödemesi yapılacak.Doğalgaza kademeli tarifeDoğal gazda kademeli tarife sistemide kabul edildi. İl bazından ve iklim şartlarına göre tarifeler belirlenecek.Kurumlar vergisinde indirimİhracatçı kurumlara kurumlar vergisi yüzde 19 olarak uygulanacak.BES'te devlet katkısı arttıBireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıktı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0ab6c46d1ffc6f1bcac4b546992a6b61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, memur, emekli

Memur ve emekliye ek zammı da içeren teklif yasalaştı

20:36 19.01.2022 (güncellendi: 20:51 19.01.2022)
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
Abone ol
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğalgaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.
Düzenlemeyle yeni ekonomi modelinin yasal zemini oluşturuldu.

Memura ek zam

Memur ve memur emeklisine yüzde 2,5 fark ödemesi yapılacak.

Doğalgaza kademeli tarife

Doğal gazda kademeli tarife sistemide kabul edildi. İl bazından ve iklim şartlarına göre tarifeler belirlenecek.

Kurumlar vergisinde indirim

İhracatçı kurumlara kurumlar vergisi yüzde 19 olarak uygulanacak.

BES'te devlet katkısı arttı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıktı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:25Diyarbakır'da kar maskesi ve silahla hastane bastılar
21:15Bodrum'da bir kadın tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: 'Seni öldürmem lazım'
21:10Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek dizinin adı açıklandı: Güç Yüzükleri
20:46İşçiler çalıştıkları fabrikada 18, servis şoförünün bıraktığı kıraathanede 5 saat mahsur kaldı
20:3745 yıl hapis cezası ile aranırken polislere yakalanan şahıs: Yolun sonuna geldik
20:36Memur ve emekliye ek zammı da içeren teklif yasalaştı
20:29AK Partili Kabaktepe'den İmamoğlu'na yanıt: İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz
20:23Belarus: Polonyalı askerler sınırımızı ihlal etti
20:15Bono: U2 adını sevmiyorum, kendi yorumum yüzünden şarkılarımızdan utanıyorum, hâlâ şarkıcı olamadım
20:12Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Muammer Topal seçildi
20:07Kocaman'dan 'Çalıştığım en kötü teknik direktör' diyen Alex de Souza'ya yanıt: Pek anlam veremedim
19:52Tehlikeli ırkların barınaklara gönderilmemesi için eylem yapan kadın, kafese girdi ve havladı
19:51Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz
19:38Türkiye'de son 24 saatte, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
19:28Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldı
19:203 hafta önce koronavirüse yakalanmıştı: İranlı adam, penisinin ağrımaya başladığını söyledi
19:08‘Türkiye, 2021’de Rus tarım ürünlerinin en büyük ithalatçısı oldu’
18:58Eda Ece tekrar koronavirüse yakalandı: 'Yasak Elma, Maske Kimsin Sen ve ev halkına hayırlı olsun'
18:49Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı: Bazı ilaçlara yüzde 30-35 civarında zam geldi
18:49Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'a 'tiyatro' tepkisi: 'Ne yeri ne de zamanı bunların'