Memur ve emekliye ek zammı da içeren teklif yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğalgaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.Düzenlemeyle yeni ekonomi modelinin yasal zemini oluşturuldu.Memura ek zamMemur ve memur emeklisine yüzde 2,5 fark ödemesi yapılacak.Doğalgaza kademeli tarifeDoğal gazda kademeli tarife sistemide kabul edildi. İl bazından ve iklim şartlarına göre tarifeler belirlenecek.Kurumlar vergisinde indirimİhracatçı kurumlara kurumlar vergisi yüzde 19 olarak uygulanacak.BES'te devlet katkısı arttıBireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıktı.
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğalgaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.
Düzenlemeyle yeni ekonomi modelinin yasal zemini oluşturuldu.
Memura ek zam
Memur ve memur emeklisine yüzde 2,5 fark ödemesi yapılacak.
Doğalgaza kademeli tarife
Doğal gazda kademeli tarife sistemide kabul edildi. İl bazından ve iklim şartlarına göre tarifeler belirlenecek.
Kurumlar vergisinde indirim
İhracatçı kurumlara kurumlar vergisi yüzde 19 olarak uygulanacak.
BES'te devlet katkısı arttı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıktı.