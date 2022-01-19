Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220119/merkez-bankasinin-swap-anlasmalari-28-milyar-dolara-ulasti-1052894649.html
Merkez Bankası'nın swap anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası'nın swap anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları arasında imzalanan 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması ile Türkiye Cumhuriyet... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T15:22+0300
2022-01-19T15:22+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
bae
dolar
merkez bankası
tcmb
anlaşma
dolar/tl
birleşik arap emirlikleri (bae)
swap işlemleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104188/45/1041884531_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d5af212957b87606c5a21912165552a.jpg
TCMB, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı swap anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.Bugün yapılan duyuruya göre, Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar liralık (5 milyar dolar) swap anlaşması imzalandı.TCMB en son, 12 Ağustos 2021'de Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalamıştı. Anlaşmayla, iki merkez bankası arasında azami 17.5 milyar lirası veya 2.3 trilyon Kore wonu (2 milyar dolar) değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlanırken, söz konusu tutar, henüz hesaplara geçmedi.Geçen yıl ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile swap anlaşması büyüklüğü de genişletilerek toplam 46 milyar lira ve 35 milyar Çin yuanına (6 milyar dolar) çıkarıldı.TCMB, ilk swap anlaşmasını ise 17 Ağustos 2018'de Katar Merkez Bankası ile imzaladı. Söz konusu anlaşmanın büyüklüğü 26 Kasım 2019 ve 20 Mayıs 2020'de olmak üzere iki kez tadil edilerek 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.Bu arada Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında yapılan swap anlaşması, geçen yılın kasım ayında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından geldi. TCMB, geçen yıl BAE'nin yanı sıra Özbekistan ve Türkmenistan'ın, 2020'de ise Azerbaycan ve Libya'nın merkez bankaları ile Mutabakat Zaptı imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/bae-ile-swap-anlasmasi-imzalandi-1052881256.html
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104188/45/1041884531_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_748063839b46718d1559a4c42dc90e7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), bae, dolar, merkez bankası, tcmb, anlaşma, dolar/tl, birleşik arap emirlikleri (bae), swap işlemleri

Merkez Bankası'nın swap anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı

15:22 19.01.2022
© AAMerkez Bankası, TCMB
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
Abone ol
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları arasında imzalanan 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam swap anlaşmalarının büyüklüğü 28 milyar dolara ulaştı.
TCMB, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı swap anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.
Bugün yapılan duyuruya göre, Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar liralık (5 milyar dolar) swap anlaşması imzalandı.
TCMB en son, 12 Ağustos 2021'de Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalamıştı. Anlaşmayla, iki merkez bankası arasında azami 17.5 milyar lirası veya 2.3 trilyon Kore wonu (2 milyar dolar) değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlanırken, söz konusu tutar, henüz hesaplara geçmedi.
Geçen yıl ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile swap anlaşması büyüklüğü de genişletilerek toplam 46 milyar lira ve 35 milyar Çin yuanına (6 milyar dolar) çıkarıldı.
TCMB, ilk swap anlaşmasını ise 17 Ağustos 2018'de Katar Merkez Bankası ile imzaladı. Söz konusu anlaşmanın büyüklüğü 26 Kasım 2019 ve 20 Mayıs 2020'de olmak üzere iki kez tadil edilerek 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.
Bu arada Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında yapılan swap anlaşması, geçen yılın kasım ayında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından geldi. TCMB, geçen yıl BAE'nin yanı sıra Özbekistan ve Türkmenistan'ın, 2020'de ise Azerbaycan ve Libya'nın merkez bankaları ile Mutabakat Zaptı imzalamıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
EKONOMİ
BAE ile swap anlaşması imzalandı
10:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:22Merkez Bankası'nın swap anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı
14:54Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
14:03'Tosuncuk' ve ağabeyinin tutukluluk hali devam edecek: 2 kişi şikayetçi olmadı
14:03TESK Başkanı Palandöken: Benzin ve motorin fiyatları düşene kadar ÖTV alınmamalı
13:59Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin davada tanıklar konuştu: 'Yanına gittiğimizde dişleri kitlenmişti'
13:55İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı'na yapılan kütüphaneden fotoğraflar paylaştı
13:45Konya Bölge İdare Mahkemesi, yaban koyunu ve yaban keçisi av ihalesini iptal etti
13:41Türk savunma sanayisi ihracat seferine çıkıyor
13:395 büyük otomobil firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı: Nihai karar 3 Şubat'ta açıklanacak
13:33iPhone zil sesini taklit eden papağan viral oldu
13:32Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram fenomeni oldu
13:31İmamoğlu: 'Metroyla ve 300 yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız
13:31Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı
13:31Japonya'da teslimata üşendiği için 7 bin gönderiyi çöpe atan postacı yakalandı
13:29Dr. Nurten Elkin: Omicron varyantı belirtilerine 'mide bulantısı ve kusma' da eklendi
13:27Öztrak: Bankalar, TCMB'den yüzde 14 faizle aldığı krediyi Hazine'ye yüzde 26 faizle satıyor
13:17Trabzon'da randevusuz hasta doktora saldırdı
13:17Baykonur kent yönetimi: Şehirde terör saldırısı tehdidi var
13:13Ekonomist Atılal: Borsada kırılganlık son derece yüksek, derinlik yok
13:04Kremlin: Erdoğan, Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya ikna edebilirse bundan memnuniyet duyarız