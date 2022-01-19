https://tr.sputniknews.com/20220119/merkez-bankasinin-swap-anlasmalari-28-milyar-dolara-ulasti-1052894649.html

Merkez Bankası'nın swap anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası'nın swap anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları arasında imzalanan 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması ile Türkiye Cumhuriyet... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T15:22+0300

2022-01-19T15:22+0300

2022-01-19T15:22+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

bae

dolar

merkez bankası

tcmb

anlaşma

dolar/tl

birleşik arap emirlikleri (bae)

swap işlemleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104188/45/1041884531_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d5af212957b87606c5a21912165552a.jpg

TCMB, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı swap anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.Bugün yapılan duyuruya göre, Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar liralık (5 milyar dolar) swap anlaşması imzalandı.TCMB en son, 12 Ağustos 2021'de Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalamıştı. Anlaşmayla, iki merkez bankası arasında azami 17.5 milyar lirası veya 2.3 trilyon Kore wonu (2 milyar dolar) değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlanırken, söz konusu tutar, henüz hesaplara geçmedi.Geçen yıl ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile swap anlaşması büyüklüğü de genişletilerek toplam 46 milyar lira ve 35 milyar Çin yuanına (6 milyar dolar) çıkarıldı.TCMB, ilk swap anlaşmasını ise 17 Ağustos 2018'de Katar Merkez Bankası ile imzaladı. Söz konusu anlaşmanın büyüklüğü 26 Kasım 2019 ve 20 Mayıs 2020'de olmak üzere iki kez tadil edilerek 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.Bu arada Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında yapılan swap anlaşması, geçen yılın kasım ayında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından geldi. TCMB, geçen yıl BAE'nin yanı sıra Özbekistan ve Türkmenistan'ın, 2020'de ise Azerbaycan ve Libya'nın merkez bankaları ile Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220119/bae-ile-swap-anlasmasi-imzalandi-1052881256.html

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), bae, dolar, merkez bankası, tcmb, anlaşma, dolar/tl, birleşik arap emirlikleri (bae), swap işlemleri