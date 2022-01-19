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Metaverse'de Hint düğünü: Gelinin babasının ruhu da dahil binlerce konuk katılacak
Metaverse'de Hint düğünü: Gelinin babasının ruhu da dahil binlerce konuk katılacak
Hindistan'da bir çift, Metaverse boyutunda gerçekleştirecekleri Harry Potter temalı düğün ile dünya evine girmeyi planlıyor. Düğüne katılacak 2 binden fazla... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T16:02+0300
2022-01-19T16:18+0300
yaşam
hindistan
düğün
harry potter
metaverse
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Hindistan'daki Tamil Nadu eyaletinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, geleneksel Hint düğünlerine yeni bir boyut getirilmesini gerekli kıldı. 24 yaşındaki Dinesh Sivakumar Padmavathi ve 23 yaşındaki nişanlısı anaganandhini Ramaswamy, buna bir çözüm olarak Metaverse boyutunu tercih etti.Metaverse'te hazırladıkları düğün için kendilerine geleneksel Hint gelinliği ve damatlığı tasarlayan çift, düğün teması için ise Harry Potter filmini seçti. Twitter ve Instagram üzerinden yakınlarına düğün davetiyesi gönderen Padmavathi, 2 bin kişinin düğüne katılacaklarını bildirdiğini, 5 bin kişinin ise katılma ihtimalinin olduğunu söyledi.Padmavathi, The Times gazetesine verdiği röportajda, "Zoom üzerinden evlenen çiftler olduğunu biliyorum ama ben Metaverse'de düğün yaparak daha fazlasını yapmak istedim. Bu sayede Hindistanlılara Metaverse'ü daha iyi tanıtmak istedim" dedi.Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde proje araştırmacısı olarak çalışan Padmavathi, davetlilere Metaverse'deki düğüne nasıl katılabileceklerine dair rehberlik etmesi için bir YouTube videosu da hazırladı. Davetliler arasında gelinin geçen yıl hayatını kaybeden babasının ruhu da var. Damat Padmavathi, "Babası için bir avatar yarattım böylelikle onu da misafirlerimiz arasında karşılayacağız. Nişanlım için oldukça duygusal bir an olacak" dedi.Çift her ne kadar geleneksel Hint kıyafetlerini giyecek olsa da düğünün teması Hogwarts olacak. Damat Padmavathi, binlerce misafirin sanal düğüne gelmesi durumunda memleketi Sivalingapuram köyündeki internetin bu ani yüklenmeyi kaldırmakta zorlanabileceğini kaydetti. Bu nedenle internetin çökmesi durumunda gelin ve damadın, internet bağlantısına telefonla devam etmek için en yakın baz istasyonuna scooter ile gitmesi gerekebilir.Lüks törenleriyle bilinen Hindistan'da Metaverse düğününün geleneklere aykırı olduğunu söyleyenler de oldu. Düğünü eleştirenlerden biri, düğün etkinlikleri düzenleyen Rashi Organizasyon'un direktörü Ranjeev Jain:
https://tr.sputniknews.com/20220117/ak-partide-ilk-metaverse-toplantisi-yapildi--1052825883.html
https://tr.sputniknews.com/20211116/ilk-mesajda-ask-hayatlarinda-hic-yuz-yuze-gorusmeyen-cift-zoom-uzerinden-evlendi-1050842742.html
https://tr.sputniknews.com/20220113/ileride-buralar-degerlenir-mantigiyla-metaverse-arsasi-almak-80-bin-arazinin-20-bini-turklerde-1052697517.html
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hindistan, düğün, harry potter, metaverse

Metaverse'de Hint düğünü: Gelinin babasının ruhu da dahil binlerce konuk katılacak

16:02 19.01.2022 (güncellendi: 16:18 19.01.2022)
CC BY 3.0 / Yogita / Indian wedding DelhiHint düğünü
Hint düğünü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
CC BY 3.0 / Yogita / Indian wedding Delhi
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Hindistan'da bir çift, Metaverse boyutunda gerçekleştirecekleri Harry Potter temalı düğün ile dünya evine girmeyi planlıyor. Düğüne katılacak 2 binden fazla konuk arasında, gelinin geçen yıl hayatını kaybeden babasının ruhu da var.
Hindistan'daki Tamil Nadu eyaletinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, geleneksel Hint düğünlerine yeni bir boyut getirilmesini gerekli kıldı. 24 yaşındaki Dinesh Sivakumar Padmavathi ve 23 yaşındaki nişanlısı anaganandhini Ramaswamy, buna bir çözüm olarak Metaverse boyutunu tercih etti.
Metaverse'te hazırladıkları düğün için kendilerine geleneksel Hint gelinliği ve damatlığı tasarlayan çift, düğün teması için ise Harry Potter filmini seçti.
Twitter ve Instagram üzerinden yakınlarına düğün davetiyesi gönderen Padmavathi, 2 bin kişinin düğüne katılacaklarını bildirdiğini, 5 bin kişinin ise katılma ihtimalinin olduğunu söyledi.
Padmavathi, The Times gazetesine verdiği röportajda, "Zoom üzerinden evlenen çiftler olduğunu biliyorum ama ben Metaverse'de düğün yaparak daha fazlasını yapmak istedim. Bu sayede Hindistanlılara Metaverse'ü daha iyi tanıtmak istedim" dedi.
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Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde proje araştırmacısı olarak çalışan Padmavathi, davetlilere Metaverse'deki düğüne nasıl katılabileceklerine dair rehberlik etmesi için bir YouTube videosu da hazırladı.
Davetliler arasında gelinin geçen yıl hayatını kaybeden babasının ruhu da var. Damat Padmavathi, "Babası için bir avatar yarattım böylelikle onu da misafirlerimiz arasında karşılayacağız. Nişanlım için oldukça duygusal bir an olacak" dedi.
Çift her ne kadar geleneksel Hint kıyafetlerini giyecek olsa da düğünün teması Hogwarts olacak.
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Damat Padmavathi, binlerce misafirin sanal düğüne gelmesi durumunda memleketi Sivalingapuram köyündeki internetin bu ani yüklenmeyi kaldırmakta zorlanabileceğini kaydetti. Bu nedenle internetin çökmesi durumunda gelin ve damadın, internet bağlantısına telefonla devam etmek için en yakın baz istasyonuna scooter ile gitmesi gerekebilir.
Lüks törenleriyle bilinen Hindistan'da Metaverse düğününün geleneklere aykırı olduğunu söyleyenler de oldu. Düğünü eleştirenlerden biri, düğün etkinlikleri düzenleyen Rashi Organizasyon'un direktörü Ranjeev Jain:
"Fikir hiçbir şekilde Hindistan geleneklerine göre değil. Bir düğün böyle mi kutlanır? Orada gerçek insanlar veya insan teması olmadan mı? Bu bir süreliğine moda haline gelebilir ama fazla uzun sürmez."
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