https://tr.sputniknews.com/20220119/mete-gazoz-hedefim-olimpiyatlarda-4-5-altin-madalya-1052872270.html

Mete Gazoz: Hedefim olimpiyatlarda 4-5 altın madalya

Mete Gazoz: Hedefim olimpiyatlarda 4-5 altın madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, "Tokyo 2020, tüm Türk halkı için çok güzel şeyler hatırlatıyor. Çok güzel bir... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T00:38+0300

2022-01-19T00:38+0300

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spor

olimpiyatlar

altın madalya

mete gazoz

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için İstanbul'da 'Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu' düzenledi.Organizasyonda milli okçu Mete Gazoz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Tokyo'nun kendisine çok güzel şeyleri hatırlattığını aktaran Mete, "Tokyo, benim dışımda herkes için tüm Türk halkı için çok güzel şeyler hatırlatıyor. Çok güzel bir anı oldu. Hem bu spor kültürünü çok daha küçük yaştaki çocuklara aktarabilmek için çok güzel bir turnuva oldu. Bütün herkesin bir buçuk hafta boyunca takip ettiği güzel bir andı. Benim için de çok güzeldi. Diğer herkes için de çok güzel geçmiştir" ifadelerini kullandı.Mete Gazoz , bir gazetecinin hedefleri yönündeki sorusuna, şu yanıtı verdi:Mete Gazoz, çok güzel bir gece geçirdiklerinin de altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

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olimpiyatlar, altın madalya, mete gazoz