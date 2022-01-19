https://tr.sputniknews.com/20220119/msb-gaziantep-adana-otoyolunda-mahsur-kalanlar-icin-2-helikopter-gorevlendirdi-1052896669.html

MSB, Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

MSB, Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımı ulaştırılması... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T15:58+0300

2022-01-19T15:58+0300

2022-01-19T15:58+0300

türkiye

adana

gaziantep

otoyol

helikopter

askeri helikopter

milli savunma bakanlığı (msb)

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 helikopterin görevlendirildiği ifade edildi.Ayrıca yolda mahsur kalan tırların kurtarılması için 2 çekici aracın da görevlendirildiği, bölgede destek çalışmalarına başlandığı kaydedildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ihtiyaç duyulması halinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle göreve hazır olduğu vurgulandı.Paylaşımda, yolda mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220119/gaziantepte-kar-yagisi-nedeniyle-il-disina-arac-cikisi-durduruldu-1052876614.html

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adana, gaziantep, otoyol, helikopter, askeri helikopter, milli savunma bakanlığı (msb)