https://tr.sputniknews.com/20220119/nazarbayevin-guvenlik-konseyindeki-omur-boyu-baskanliginin-iptaline-yonelik-tasari-onaylandi-1052896465.html

Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi'ndeki ömür boyu başkanlığının iptaline yönelik tasarı onaylandı

Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi'ndeki ömür boyu başkanlığının iptaline yönelik tasarı onaylandı

Kazakistan Parlamentosu Meclisi, bugün yapılan bir genel kurul toplantısında, ülkenin ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in Halk Meclisi ve Güvenlik... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T15:55+0300

2022-01-19T15:55+0300

2022-01-19T15:57+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

nursultan nazarbayev

iptal

kgaö

başkan

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Kazak milletvekili Kanat Nurov, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Ülkenin ilk devlet başkanının Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi’ndeki ömür boyu başkanlığının iptal edilmesi gerekiyordu. Bunu daha önce kendisi de duyurmuştu ve bugün bunu yapmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Nurov’a göre Senatoya ‘Kazakistan’ın ilk devlet başkanı, Elbaşı’, ‘Kazakistan Halk Meclisi’ ve ‘Kazakistan Güvenlik Konseyi’ hakkındaki anayasal kanunlarla ilgili, meclis ve konsey başkanlığının artık görevi doğrultusunda Kazakistan Devlet Başkanı’na ait olduğu yönündeki gerekli tüm düzenlemeler gönderildi.Daha önce Nazarbayev’in Nisan 2021’de Kazakistan Halk Meclisi’ndeki başkanlık yetkilerini mevcut Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e devrettiği bildirilmişti. Nazarbayev, ay başında yaşanan protestolar sırasında da Güvenlik Konseyi’ndeki başkanlık görevini Tokayev’e devretmişti.Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220118/nazarbayevden-kazakistan-halkina-tokayevin-reformlarina-destek-verin-1052851343.html

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nursultan nazarbayev, iptal, kgaö, başkan