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Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram'da influencer oldu
Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram'da influencer oldu
Norveç Kralı 5. Harald ve Norveç Kraliçesi'nin 16 yaşındaki torunu Prenses Leah Behn, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T13:32+0300
2022-01-19T13:38+0300
yaşam
norveç
instagram
prenses
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Norveç Prensesi Leah Behn, 200 binden fazla takipçili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Instagram fenomeni haline geldi.Medya eğitimi alan 16 yaşındaki Prenses Leah Behn, Instagram'da daha çok moda ve makyaj paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekiyor.TikTok'ta paylaştığı videolarla onmilyonlarca izlenmeye ulaşan Norveç Prensesi, yayınladığı video ve fotoğraflarla yaptığı alışverişleri, annesi ve kızkardeşleriyle birlikte geçirdiği anları ve makyaj tüyolarını paylaşıyor. Kraliyette 6. sırada bulunan Leah Behn, TikTok'taki bir paylaşımda annesiyle ilişkisini Gilmore Kızları'ndaki Rory ve Lorelai Gilmore'un ilişkisine benzetiyor.
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norveç, instagram, prenses

Norveç Prensesi Leah Behn, Instagram'da influencer oldu

13:32 19.01.2022 (güncellendi: 13:38 19.01.2022)
© AFP 2021 / Aserud, Lise / NTB SCANPIXNorveç kraliyet ailesi ile Ari Behn
Norveç kraliyet ailesi ile Ari Behn - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / Aserud, Lise / NTB SCANPIX
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Norveç Kralı 5. Harald ve Norveç Kraliçesi'nin 16 yaşındaki torunu Prenses Leah Behn, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu.
Norveç Prensesi Leah Behn, 200 binden fazla takipçili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Instagram fenomeni haline geldi.
Medya eğitimi alan 16 yaşındaki Prenses Leah Behn, Instagram'da daha çok moda ve makyaj paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekiyor.
TikTok'ta paylaştığı videolarla onmilyonlarca izlenmeye ulaşan Norveç Prensesi, yayınladığı video ve fotoğraflarla yaptığı alışverişleri, annesi ve kızkardeşleriyle birlikte geçirdiği anları ve makyaj tüyolarını paylaşıyor.
Kraliyette 6. sırada bulunan Leah Behn, TikTok'taki bir paylaşımda annesiyle ilişkisini Gilmore Kızları'ndaki Rory ve Lorelai Gilmore'un ilişkisine benzetiyor.
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