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Önder Karaveli: Gol yemeden kazanmak önemliydi
Önder Karaveli: Gol yemeden kazanmak önemliydi
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Savunma ve kalecimizin dikkatiyle sahadan... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T01:00+0300
2022-01-19T01:02+0300
spor
futbol
beşiktaş
gol
önder karaveli
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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, deplasmanda 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak güzel, gol yemeden bitirmek ve İstanbul'da da olsak uzun bir aradan sonra deplasmanda kazanmak güzel." dedi.Oyunun ilk yarısını planladıkları gibi geçtiklerini belirten Karaveli, "Topa sahip olduk, geçişleri iyi yaptık, kenarları iyi kullandık. Ama sonuçlandırma kısmında bazen tercih hataları, bazen tekniksel hatalar nedeniyle çok gol atarak bitireceğimiz ilk yarıyı, penaltı golüyle 1-0 önde tamamladık. İlk yarıda rakibin kaleciyi zorlayacak gol pozisyonu yoktu." diye konuştu.İkinci yarıda 45 ile 60. dakikada doğru paslarla rakibin dengesini bozduklarını anlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu şekilde 3-4 net gol pozisyonu yakaladık. Oradaki vuruşlarda da gol olmadı ve ikinci golü bulamadık. 60. dakikadan sonra başka senaryo ile karşılaştık. Topu koruyamadığımız birçok pozisyon vardı. Bu da rakibin üstümüze gelmesine neden oldu. Merkez orta sahadaki Pjanic ve Josef'in yorulmasından bu kaynaklandı. Kalemizde o dakikaya kadar pozisyon bulamayan rakip, daha fazla gelmeye başladı. Sevindirici olan bir şey bütün bunlara rağmen savunma ve kalecimizin dikkatiyle gol yemeden sahadan ayrıldık. Bu da mutluluk verici."
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Önder Karaveli: Gol yemeden kazanmak önemliydi

01:00 19.01.2022 (güncellendi: 01:02 19.01.2022)
© AAÖnder Karaveli
Önder Karaveli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Savunma ve kalecimizin dikkatiyle sahadan gol yemeden ayrıldık. Bu da mutluluk verici" şeklinde konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, deplasmanda 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak güzel, gol yemeden bitirmek ve İstanbul'da da olsak uzun bir aradan sonra deplasmanda kazanmak güzel." dedi.
Oyunun ilk yarısını planladıkları gibi geçtiklerini belirten Karaveli, "Topa sahip olduk, geçişleri iyi yaptık, kenarları iyi kullandık. Ama sonuçlandırma kısmında bazen tercih hataları, bazen tekniksel hatalar nedeniyle çok gol atarak bitireceğimiz ilk yarıyı, penaltı golüyle 1-0 önde tamamladık. İlk yarıda rakibin kaleciyi zorlayacak gol pozisyonu yoktu." diye konuştu.


İkinci yarıda 45 ile 60. dakikada doğru paslarla rakibin dengesini bozduklarını anlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu şekilde 3-4 net gol pozisyonu yakaladık. Oradaki vuruşlarda da gol olmadı ve ikinci golü bulamadık. 60. dakikadan sonra başka senaryo ile karşılaştık. Topu koruyamadığımız birçok pozisyon vardı. Bu da rakibin üstümüze gelmesine neden oldu. Merkez orta sahadaki Pjanic ve Josef'in yorulmasından bu kaynaklandı. Kalemizde o dakikaya kadar pozisyon bulamayan rakip, daha fazla gelmeye başladı. Sevindirici olan bir şey bütün bunlara rağmen savunma ve kalecimizin dikkatiyle gol yemeden sahadan ayrıldık. Bu da mutluluk verici."
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