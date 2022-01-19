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Osmanlı padişahlarının tabloları yarın açık artırmayla satışa çıkıyor
Osmanlı padişahlarının tabloları yarın açık artırmayla satışa çıkıyor
İngiltere’nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından yapılacak olan açık artırmayla İskoçya’da bir evin çatı katında bulunan Osmanlı... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:39+0300
2022-01-19T22:44+0300
tablo
satış
müzayede
osmanlı padişahı
yaşam
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İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tabloları yarın İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarılacak. 'Kraliyet ve Asiller' başlıklı müzayede gün yüzüne çıkacak olan eserler arasında 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve yazar Paolo Giovio tarafından bir araya getirilen Osmanlı hükümdarları, devlet adamları ve birçok değerli şahsiyetin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolar yer alacak. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un tabloları yeni sahiplerine kavuşacak. Müzayede evinin yetkilisi, eserlerle ilgili “Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı” dedi. Açık arttırmayla satışa sunulacak tablolar için başlangıç fiyatı olarak 50 bin sterlin fiyat verilirken, portrelerin satışının' 'Yeni Savaş Türkleri' başlığı altında gerçekleştirileceği açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/osmanli-padisahlarinin-tablolari-iskocyadaki-bir-malikanenin-tavan-arasindan-cikti-1052786156.html
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tablo, satış, müzayede, osmanlı padişahı

Osmanlı padişahlarının tabloları yarın açık artırmayla satışa çıkıyor

22:39 19.01.2022 (güncellendi: 22:44 19.01.2022)
© İHA / YUNUS DALGIÇOsmanlı padişahlarının tablosu yarın açık artırmayla satışa çıkıyor
Osmanlı padişahlarının tablosu yarın açık artırmayla satışa çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA / YUNUS DALGIÇ
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İngiltere’nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından yapılacak olan açık artırmayla İskoçya’da bir evin çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tabloları yarın satışa sunulacak.
İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tabloları yarın İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarılacak.
'Kraliyet ve Asiller' başlıklı müzayede gün yüzüne çıkacak olan eserler arasında 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve yazar Paolo Giovio tarafından bir araya getirilen Osmanlı hükümdarları, devlet adamları ve birçok değerli şahsiyetin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolar yer alacak. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un tabloları yeni sahiplerine kavuşacak.
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmaya çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
YAŞAM
Osmanlı padişahlarının tabloları, İskoçya’daki bir malikanenin tavan arasından çıktı
16 Ocak, 15:21

Müzayede evinin yetkilisi, eserlerle ilgili “Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı” dedi.
Açık arttırmayla satışa sunulacak tablolar için başlangıç fiyatı olarak 50 bin sterlin fiyat verilirken, portrelerin satışının' 'Yeni Savaş Türkleri' başlığı altında gerçekleştirileceği açıklandı.
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