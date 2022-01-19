https://tr.sputniknews.com/20220119/osmanli-padisahlarinin-tablosu-yarin-acik-artirmayla-satisa-cikiyor---1052911761.html

Osmanlı padişahlarının tabloları yarın açık artırmayla satışa çıkıyor

Osmanlı padişahlarının tabloları yarın açık artırmayla satışa çıkıyor

İngiltere’nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından yapılacak olan açık artırmayla İskoçya’da bir evin çatı katında bulunan Osmanlı... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T22:39+0300

2022-01-19T22:39+0300

2022-01-19T22:44+0300

tablo

satış

müzayede

osmanlı padişahı

yaşam

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İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tabloları yarın İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarılacak. 'Kraliyet ve Asiller' başlıklı müzayede gün yüzüne çıkacak olan eserler arasında 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve yazar Paolo Giovio tarafından bir araya getirilen Osmanlı hükümdarları, devlet adamları ve birçok değerli şahsiyetin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolar yer alacak. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un tabloları yeni sahiplerine kavuşacak. Müzayede evinin yetkilisi, eserlerle ilgili “Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı” dedi. Açık arttırmayla satışa sunulacak tablolar için başlangıç fiyatı olarak 50 bin sterlin fiyat verilirken, portrelerin satışının' 'Yeni Savaş Türkleri' başlığı altında gerçekleştirileceği açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/osmanli-padisahlarinin-tablolari-iskocyadaki-bir-malikanenin-tavan-arasindan-cikti-1052786156.html

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tablo, satış, müzayede, osmanlı padişahı