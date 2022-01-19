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https://tr.sputniknews.com/20220119/pasinyan-ermenistan-turkiye-normallesme-surecinden-bizzat-sorumluyum-1052910582.html
Paşinyan: Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinden bizzat sorumluyum
Paşinyan: Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinden bizzat sorumluyum
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan ile Ankara arasındaki normalleşme sürecinden bizzat sorumlu olduğunu belirtti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:12+0300
2022-01-19T22:15+0300
nikol paşinyan
türkiye
azerbaycan
dağlık karabağ
dünya
türkiye-ermenistan ilişkileri
mevlüt çavuşoğlu
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin sorumluluğunu bizzat kendisinin taşıdığını söyledi.Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasında Moskova'da Cuma günü düzenlenen görüşme hakkında bilgi veren Paşinyan, Rubinyan’ı atama kararının kendisine ait olduğunu ifade etti.Paşinyan, “Siyasi uygunluğa dayanarak Rubinyan'ı atama kararını ben verdim. Kendisi bana, Güvenlik Konseyi'ne ve Ermenistan halkına karşı sorumludur. Süreçten ve özel temsilcinin eylemlerinden bizzat ben sorumluyum” diye konuştu.Ermenistan Dışişleri: Türkiye normalleşme için ön koşul öne sürmediDiğer yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye hükümetinin Erivan ve Ankara özel temsilcilerinin Moskova’da yaptıkları görüşme sırasında ilişkilerin normalleşmesi için hiçbir ön koşul öne sürmediğini belirtti.Mirzoyan, parlamentodaki konuşmasında, “14 Ocak'taki görüşmenin ardından (Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcileri tarafından) yapılan açıklamanın herkese, tıpkı Ermeni tarafı gibi Türk tarafının da süreci başlatmak veya tamamlamak için herhangi bir ön koşul koymadığını kanıtladı” ifadelerini kullandı.Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya konulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık’ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı
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nikol paşinyan, türkiye, azerbaycan, dağlık karabağ, türkiye-ermenistan ilişkileri, mevlüt çavuşoğlu

Paşinyan: Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinden bizzat sorumluyum

22:12 19.01.2022 (güncellendi: 22:15 19.01.2022)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Fotoğraf bankasına girErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan ile Ankara arasındaki normalleşme sürecinden bizzat sorumlu olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin sorumluluğunu bizzat kendisinin taşıdığını söyledi.
Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasında Moskova'da Cuma günü düzenlenen görüşme hakkında bilgi veren Paşinyan, Rubinyan’ı atama kararının kendisine ait olduğunu ifade etti.
Paşinyan, “Siyasi uygunluğa dayanarak Rubinyan'ı atama kararını ben verdim. Kendisi bana, Güvenlik Konseyi'ne ve Ermenistan halkına karşı sorumludur. Süreçten ve özel temsilcinin eylemlerinden bizzat ben sorumluyum” diye konuştu.

Ermenistan Dışişleri: Türkiye normalleşme için ön koşul öne sürmedi

Diğer yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye hükümetinin Erivan ve Ankara özel temsilcilerinin Moskova’da yaptıkları görüşme sırasında ilişkilerin normalleşmesi için hiçbir ön koşul öne sürmediğini belirtti.
Mirzoyan, parlamentodaki konuşmasında, “14 Ocak'taki görüşmenin ardından (Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcileri tarafından) yapılan açıklamanın herkese, tıpkı Ermeni tarafı gibi Türk tarafının da süreci başlatmak veya tamamlamak için herhangi bir ön koşul koymadığını kanıtladı” ifadelerini kullandı.
Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya konulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.
Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık’ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.
Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı
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