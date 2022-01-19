Rizespor-Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Süper Lig 'in 22. haftasında Çaykur Rizespor 'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle maç tatil edildi.Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve oyuncuların geri dönmeyecekleri, karşılaşmanın bugün oynanamayacağı ve yarın oynanıp oynanmaması konusunda kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtildi.Dün Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kalmış ve sonrasında ileri bir tarihe ertelenmişti.
Süper Lig'in 22'inci haftasında Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle 23'üncü dakikada durdu ve iki takım oyuncuları ile hakemler soyunma odasına gitti.
Süper Lig 'in 22. haftasında Çaykur Rizespor 'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle maç tatil edildi.
Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve oyuncuların geri dönmeyecekleri, karşılaşmanın bugün oynanamayacağı ve yarın oynanıp oynanmaması konusunda kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtildi.
Dün Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kalmış ve sonrasında ileri bir tarihe ertelenmişti.