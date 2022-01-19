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Rizespor-Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Rizespor-Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Süper Lig'in 22'inci haftasında Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle 23'üncü dakikada durdu ve iki takım... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T17:33+0300
2022-01-19T17:41+0300
çaykur rizespor
iptal
maç
antalyaspor
spor
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Süper Lig 'in 22. haftasında Çaykur Rizespor 'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle maç tatil edildi.Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve oyuncuların geri dönmeyecekleri, karşılaşmanın bugün oynanamayacağı ve yarın oynanıp oynanmaması konusunda kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtildi.Dün Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kalmış ve sonrasında ileri bir tarihe ertelenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/gaziantep-fk-yeni-malatyaspor-maci-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-ertelendi-1052860581.html
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çaykur rizespor, iptal, maç, antalyaspor

Rizespor-Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

17:33 19.01.2022 (güncellendi: 17:41 19.01.2022)
© AASüper Lig - hakem
Süper Lig - hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Süper Lig'in 22'inci haftasında Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle 23'üncü dakikada durdu ve iki takım oyuncuları ile hakemler soyunma odasına gitti.
Süper Lig 'in 22. haftasında Çaykur Rizespor 'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle maç tatil edildi.
Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve oyuncuların geri dönmeyecekleri, karşılaşmanın bugün oynanamayacağı ve yarın oynanıp oynanmaması konusunda kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtildi.
Dün Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kalmış ve sonrasında ileri bir tarihe ertelenmişti.
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
SPOR
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
Dün, 18:45
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