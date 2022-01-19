https://tr.sputniknews.com/20220119/rizespor-antalyaspor-maci-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-tatil-edildi-1052901654.html

Rizespor-Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Rizespor-Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Süper Lig'in 22'inci haftasında Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle 23'üncü dakikada durdu ve iki takım... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T17:33+0300

2022-01-19T17:33+0300

2022-01-19T17:41+0300

çaykur rizespor

iptal

maç

antalyaspor

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047964354_4:0:2194:1232_1920x0_80_0_0_8b3fee17ce8da1844ca533d611ebaf0b.png

Süper Lig 'in 22. haftasında Çaykur Rizespor 'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle maç tatil edildi.Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve oyuncuların geri dönmeyecekleri, karşılaşmanın bugün oynanamayacağı ve yarın oynanıp oynanmaması konusunda kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtildi.Dün Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kalmış ve sonrasında ileri bir tarihe ertelenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220118/gaziantep-fk-yeni-malatyaspor-maci-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-ertelendi-1052860581.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çaykur rizespor, iptal, maç, antalyaspor