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Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya alıcı çıkmadı
Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya alıcı çıkmadı
İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan ve dünyaca ünlü İtalyan ressam Caravaggio'nun freskine sahip ayakta kalmış tek villa olan 'Casino dell’Aurora' için yapılan... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T02:56+0300
2022-01-19T02:56+0300
dünya
italya
roma
michelangelo caravaggio
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talyan basınında yer alan haberlere göre, 16. yüzyılda inşa edilen ve aralarında ünlü Barok dönem ressamı Caravaggio'nun 'Jüpiter, Neptün ve Plüton' freskinin de bulunduğu pek çok sanat eserini barındıran tarihi villa için bugün açık artırma yapıldı.Müzayede başlangıç fiyatı olarak 471 milyon avro, en düşük açılış fiyatı olarak ise 353,2 milyon avro bedel belirlenen villaya, herhangi bir teklif gelmedi.Basındaki haberlerde, villayla Microsoft'un kurucusu iş insanı Bill Gates, Brunei Sultanı ve bazı Arap ülkelerinden ilgilenenler olduğu belirtildi. Buna karşın, villaya müzayede hiç alıcı çıkmaması nedeniyle bir sonraki açık artırmanın, 7 Nisan'da yapılacağı açıklandı. Bu müzayedeye, başlangıç ve en düşük teklif fiyatının yüzde 20 daha düşürülerek başlanacağı kaydedildi.Diğer yandan, sosyal medyada başlatılan imza kampanyasıyla İtalyanlar, Kültür Bakanı Dario Franceschini'ye çağrıda bulunarak bu tarihi villayı devletin almasını istedi.Roma Mahkemesi, 2018'de eski sahibi Prens Nicolo Boncompagni Ludovisi'nin ölümünden sonra varisler arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle villanın açık artırmaya çıkarılmasına karar vermişti.
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italya, roma, michelangelo caravaggio

Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya alıcı çıkmadı

02:56 19.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLIRoma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya alıcı çıkmadı
Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya alıcı çıkmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan ve dünyaca ünlü İtalyan ressam Caravaggio'nun freskine sahip ayakta kalmış tek villa olan 'Casino dell’Aurora' için yapılan açık artırma başarısız oldu.
talyan basınında yer alan haberlere göre, 16. yüzyılda inşa edilen ve aralarında ünlü Barok dönem ressamı Caravaggio'nun 'Jüpiter, Neptün ve Plüton' freskinin de bulunduğu pek çok sanat eserini barındıran tarihi villa için bugün açık artırma yapıldı.
Müzayede başlangıç fiyatı olarak 471 milyon avro, en düşük açılış fiyatı olarak ise 353,2 milyon avro bedel belirlenen villaya, herhangi bir teklif gelmedi.
Basındaki haberlerde, villayla Microsoft'un kurucusu iş insanı Bill Gates, Brunei Sultanı ve bazı Arap ülkelerinden ilgilenenler olduğu belirtildi. Buna karşın, villaya müzayede hiç alıcı çıkmaması nedeniyle bir sonraki açık artırmanın, 7 Nisan'da yapılacağı açıklandı. Bu müzayedeye, başlangıç ve en düşük teklif fiyatının yüzde 20 daha düşürülerek başlanacağı kaydedildi.
Diğer yandan, sosyal medyada başlatılan imza kampanyasıyla İtalyanlar, Kültür Bakanı Dario Franceschini'ye çağrıda bulunarak bu tarihi villayı devletin almasını istedi.
Roma Mahkemesi, 2018'de eski sahibi Prens Nicolo Boncompagni Ludovisi'nin ölümünden sonra varisler arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle villanın açık artırmaya çıkarılmasına karar vermişti.
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