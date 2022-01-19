https://tr.sputniknews.com/20220119/rosatom-akkuyuda-4-unitenin-temeli-icin-ilk-betonu-bu-yil-dokmeyi-planliyor-1052912215.html

Rosatom, Akkuyu'da 4. ünitenin temeli için ilk betonu bu yıl dökmeyi planlıyor

Rosatom, Akkuyu'da 4. ünitenin temeli için ilk betonu bu yıl dökmeyi planlıyor

Rosatom'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4. ünite için ilk beton dökümünü 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T22:41+0300

2022-01-19T22:41+0300

2022-01-19T22:42+0300

ekonomi

rosatom

inşaat

ünite

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

dubai expo

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu'da 4. ünite için ilk beton dökümünü 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Expo-2020 fuarında, Rosatom Haftası kapsamında yapılan sunumda, yapımı süren Akkuyu NGS'de 4. ünitenin temel plakasına ilk beton dökülmesi işleminin bu yıl yapılması planlandığı ifade edildi.4. ünite için yapım izninin 2021'in ekim ayında alındığı anımsatıldı.'Finansman için 1 milyar dolar Eurobond satılabilir'Sunumda ayrıca Rosatom'un, Akkuyu inşaatının finansmanı için 1 milyar dolar değerinde Eurobond satabileceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220119/akkuyu-nukleer-as-ngs-sahasinin-100-kilometre-yaricapinda-aktif-jeolojik-fay-hatti-bulunmamakta-1052884461.html

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rosatom, inşaat, ünite, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), dubai expo