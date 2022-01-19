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https://tr.sputniknews.com/20220119/rosatom-akkuyuda-4-unitenin-temeli-icin-ilk-betonu-bu-yil-dokmeyi-planliyor-1052912215.html
Rosatom, Akkuyu'da 4. ünitenin temeli için ilk betonu bu yıl dökmeyi planlıyor
Rosatom, Akkuyu'da 4. ünitenin temeli için ilk betonu bu yıl dökmeyi planlıyor
Rosatom'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4. ünite için ilk beton dökümünü 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:41+0300
2022-01-19T22:42+0300
ekonomi
rosatom
inşaat
ünite
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
dubai expo
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu'da 4. ünite için ilk beton dökümünü 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Expo-2020 fuarında, Rosatom Haftası kapsamında yapılan sunumda, yapımı süren Akkuyu NGS'de 4. ünitenin temel plakasına ilk beton dökülmesi işleminin bu yıl yapılması planlandığı ifade edildi.4. ünite için yapım izninin 2021'in ekim ayında alındığı anımsatıldı.'Finansman için 1 milyar dolar Eurobond satılabilir'Sunumda ayrıca Rosatom'un, Akkuyu inşaatının finansmanı için 1 milyar dolar değerinde Eurobond satabileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/akkuyu-nukleer-as-ngs-sahasinin-100-kilometre-yaricapinda-aktif-jeolojik-fay-hatti-bulunmamakta-1052884461.html
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rosatom, inşaat, ünite, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), dubai expo

Rosatom, Akkuyu'da 4. ünitenin temeli için ilk betonu bu yıl dökmeyi planlıyor

22:41 19.01.2022 (güncellendi: 22:42 19.01.2022)
© AAAkkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde kullanılacak ilk buhar jeneratörü
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde kullanılacak ilk buhar jeneratörü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Rosatom'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4. ünite için ilk beton dökümünü 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu'da 4. ünite için ilk beton dökümünü 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Expo-2020 fuarında, Rosatom Haftası kapsamında yapılan sunumda, yapımı süren Akkuyu NGS'de 4. ünitenin temel plakasına ilk beton dökülmesi işleminin bu yıl yapılması planlandığı ifade edildi.
4. ünite için yapım izninin 2021'in ekim ayında alındığı anımsatıldı.

'Finansman için 1 milyar dolar Eurobond satılabilir'

Sunumda ayrıca Rosatom'un, Akkuyu inşaatının finansmanı için 1 milyar dolar değerinde Eurobond satabileceği belirtildi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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Akkuyu Nükleer AŞ: NGS sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamakta
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