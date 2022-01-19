https://tr.sputniknews.com/20220119/roscosmos-dev-asteroidin-dunyanin-yakinindan-gecisi-sirasinda-cekilen-goruntulerini-paylasti---1052901486.html

Roscosmos dev asteroidin Dünya’nın yakınından geçişi sırasında çekilen görüntülerini paylaştı

Roscosmos dev asteroidin Dünya’nın yakınından geçişi sırasında çekilen görüntülerini paylaştı

Rus uzay ajansı Roscosmos, tehlikeli olabileceği belirtilen dev 1994 PC1 asteroidinin Dünya’ya en yakın mesafeden geçişi sırasında çekilen görüntüleri... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T17:23+0300

2022-01-19T17:23+0300

2022-01-19T17:23+0300

uzay

roscosmos

asteroid

dünya

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Rusya Bilimler Akademisi Keldysh Uygulamalı Matematik Ensitüsü’ne ait ORİ-22 teleskopuyla, 1994 PC1 asteroidi bugün 00:51’de Dünya’ya yaklaşık 2 milyon kilometre mesafeden geçişi esnasında görüntülendi. Roscosmos, asteroidin görüntülerini Telegram’dan paylaştı. Ayrıca asteroidin geçtiği mesafenin Ay’ın uzaklığından beş kat daha fazla olduğu belirtildi. Daha önce potansiyel tehlikeli cisim kategorisinde yer alan asteroidin çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu bildirilmişti. İlk kez 1994'te keşfedildiği için 1994 PC1 ismini alan asteroit, Güneş'in etrafındaki turunu 1.5 yılda tamamlıyor.

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uzay, roscosmos, asteroid, dünya