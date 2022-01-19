https://tr.sputniknews.com/20220119/rus-buyukelci-yerhov-erdoganin-basdanismani-sener-ile-gorustu-1052885643.html

Rus Büyükelçi Yerhov, Erdoğan’ın Başdanışmanı Şener ile görüştü

Rus Büyükelçi Yerhov, Erdoğan’ın Başdanışmanı Şener ile görüştü

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İhsan Şener ile görüştü. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T11:59+0300

2022-01-19T11:59+0300

2022-01-19T11:59+0300

türkiye

rusya

türkiye

aleksey yerhov

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

ihsan şener

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Aleksey Yerhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İhsan Şener’i ziyaret etti.Kapsamlı, dostane bir görüşme sırasında, Rus-Türk ilişkilerinin mevcut aşamasına ilişkin birkaç konu ele alındı.Her iki taraf, iki ülke liderliğinin karşılıklı yarar sağlayan Rus-Türk işbirliğini geliştirme çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.İhsan Şener, ‘15 Temmuz’u Unutmadık, Unutturmayacağız’ Konferansı esnasında Kazakistan ile ilgili sarf edilen bir cümlenin yanlış anlaşıldığını söyledi.Büyükelçi ve İhsan Şener, Kazakistan'daki durumun istikrara kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Kazakistan'ın kardeş halkına barış ve refah diledi

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