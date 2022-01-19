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Rus gazetecilerden Baerbock’a ‘Almanya’daki medya temsilcilerini koruma’ talebi
Rus gazetecilerden Baerbock’a ‘Almanya’daki medya temsilcilerini koruma’ talebi
Rusya Gazeteciler Birliği’nin Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a sunduğu mektupta, Rus gazetecilerin Almanya’daki faaliyetlerinin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T02:04+0300
2022-01-19T02:04+0300
dünya
almanya
basın özgürlüğü
russia today (rt)
annalena baerbock
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’la görüşen Rusya Gazeteciler Birliği’nin temsilcisi, “Almanya’daki meslektaşlarımızın faaliyetlerini yasaklama konusunu siyasallaştırmanın tehlikesine dikkatinizi çekmek isteriz. Rusya Gazeteciler Birliği adına resmi bir mektup hazırladık. Bu mektubu dikkatlice inceleyeceğinizi ve Moskova’ya getirdiğiniz belge klasörünüzü ağırlaştırmayacağını umuyoruz” diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Baerbock’la görüşmenin ardından, RT DE kanalına yönelik baskılarda Alman hükümetinin doğrudan eli olduğunu düşünmek için sebepleri olduğunu belirterek ayrımcılığa son verilmesi için tedbirlerin alınacağı umudunu dile getirdi. Lavrov, Rusya’daki Alman gazetecilerin faaliyetine engel olmak istemediklerini, ama RT’nin Almanya’da yaşadığı sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde bunu yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti.Russia Today (RT) geçen aralık ayında, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi hizmete açmıştı. Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin’de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlıyor.Fakat Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, RT DE’yi Avrupa genelinde yayından kaldırmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizmişti.
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almanya, basın özgürlüğü, russia today (rt), annalena baerbock

Rus gazetecilerden Baerbock’a ‘Almanya’daki medya temsilcilerini koruma’ talebi

02:04 19.01.2022
© Sputnik / Евгений БиятовRussia Today
Russia Today - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Gazeteciler Birliği’nin Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a sunduğu mektupta, Rus gazetecilerin Almanya’daki faaliyetlerinin siyasallaştırılmasının doğurabileceği olumsuz sonuçlara dikkat çekti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’la görüşen Rusya Gazeteciler Birliği’nin temsilcisi, “Almanya’daki meslektaşlarımızın faaliyetlerini yasaklama konusunu siyasallaştırmanın tehlikesine dikkatinizi çekmek isteriz. Rusya Gazeteciler Birliği adına resmi bir mektup hazırladık. Bu mektubu dikkatlice inceleyeceğinizi ve Moskova’ya getirdiğiniz belge klasörünüzü ağırlaştırmayacağını umuyoruz” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Baerbock’la görüşmenin ardından, RT DE kanalına yönelik baskılarda Alman hükümetinin doğrudan eli olduğunu düşünmek için sebepleri olduğunu belirterek ayrımcılığa son verilmesi için tedbirlerin alınacağı umudunu dile getirdi. Lavrov, Rusya’daki Alman gazetecilerin faaliyetine engel olmak istemediklerini, ama RT’nin Almanya’da yaşadığı sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde bunu yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti.
Russia Today (RT) geçen aralık ayında, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi hizmete açmıştı. Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin’de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlıyor.
Fakat Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, RT DE’yi Avrupa genelinde yayından kaldırmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizmişti.
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