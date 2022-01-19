https://tr.sputniknews.com/20220119/rus-gazetecilerden-baerbocka-almanyadaki-medya-temsilcilerini-koruma-talebi-1052874621.html

Rus gazetecilerden Baerbock’a ‘Almanya’daki medya temsilcilerini koruma’ talebi

Rus gazetecilerden Baerbock’a ‘Almanya’daki medya temsilcilerini koruma’ talebi

Rusya Gazeteciler Birliği’nin Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a sunduğu mektupta, Rus gazetecilerin Almanya’daki faaliyetlerinin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T02:04+0300

2022-01-19T02:04+0300

2022-01-19T02:04+0300

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russia today (rt)

annalena baerbock

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’la görüşen Rusya Gazeteciler Birliği’nin temsilcisi, “Almanya’daki meslektaşlarımızın faaliyetlerini yasaklama konusunu siyasallaştırmanın tehlikesine dikkatinizi çekmek isteriz. Rusya Gazeteciler Birliği adına resmi bir mektup hazırladık. Bu mektubu dikkatlice inceleyeceğinizi ve Moskova’ya getirdiğiniz belge klasörünüzü ağırlaştırmayacağını umuyoruz” diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Baerbock’la görüşmenin ardından, RT DE kanalına yönelik baskılarda Alman hükümetinin doğrudan eli olduğunu düşünmek için sebepleri olduğunu belirterek ayrımcılığa son verilmesi için tedbirlerin alınacağı umudunu dile getirdi. Lavrov, Rusya’daki Alman gazetecilerin faaliyetine engel olmak istemediklerini, ama RT’nin Almanya’da yaşadığı sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde bunu yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti.Russia Today (RT) geçen aralık ayında, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi hizmete açmıştı. Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin’de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlıyor.Fakat Almanya radyo ve televizyon düzenleme kurumu MABB, RT DE’yi Avrupa genelinde yayından kaldırmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizmişti.

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almanya, basın özgürlüğü, russia today (rt), annalena baerbock