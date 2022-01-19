Rus kozmonotlar yılın ilk uzay yürüyüşüne başladı

Rus kozmonotlar bugün saat 15:20’de UUİ’nin Rusya’ya ait bölümünde bulunan ‘Poisk’ isimli modülün kapağını açtı.Kozmonotlar yeni ‘Priçal’ modülünün entegrasyonunu gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek için istasyonun dış yüzeyine çıkmaya başladı.Kozmonotlar yedi saat sürecek uzay yürüyüşleri sırasında birtakım montaj ve kurulum çalışmaları yapacak.En son Nauka modülünün entegrasyon çalışmaları için 9 Eylül 2021’de açık uzaya çıkılmıştı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) bulunan Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov, bugün istasyondan ayrılarak 7 saatlik bir uzay yürüyüşüne başladı. Bu, kozmonotların bu yılki ilk uzay yürüyüşü.
Rus kozmonotlar bugün saat 15:20’de UUİ’nin Rusya’ya ait bölümünde bulunan ‘Poisk’ isimli modülün kapağını açtı.
Kozmonotlar yeni ‘Priçal’ modülünün entegrasyonunu gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek için istasyonun dış yüzeyine çıkmaya başladı.
Kozmonotlar yedi saat sürecek uzay yürüyüşleri sırasında birtakım montaj ve kurulum çalışmaları yapacak.
En son Nauka modülünün entegrasyon çalışmaları için 9 Eylül 2021’de açık uzaya çıkılmıştı.