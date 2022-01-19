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Rus ordusunun ilk birlikleri ortak tatbikat için Belarus’a geldi
Rus ordusunun ilk birlikleri ortak tatbikat için Belarus’a geldi
Rusya Savunma Bakanlığı, Birlik Kararlılığı-2022 adlı ortak tatbikata katılacak olan Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilk birliklerinin Belarus’a geldiklerini... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T21:39+0300
2022-01-19T21:54+0300
savunma
rusya
belarus
ortak tatbikat
s400
birlik devleti anlaşması
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’un birlikte düzenlediği Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatına katılacak olan ilk Rus ordu birliklerinin standart ekipman ve silahlarla Belarus'a geldikleri belirtildi.Rusya ile Batı arasında gerilim devam ederken Rusya-Belarus Birlik Devleti, Ukrayna, Polonya, Litvanya ve Letonya'yla sınır komşusu olan Belarus'ta yaklaşık 1 ay sürecek tatbikat gerçekleştirecek.“Birlik Devletinin müdahale güçlerinin denetiminde yer alan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin ilk birlikleri Belarus Cumhuriyeti'ne geliyor” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:“Birlik Devleti müdahale güçlerinin denetiminde yer alacak (Rusya) Doğu Askeri Bölgesi’nin birlikleri, standart ekipman ve silahlarla yürüyüş ve demiryolu vasıtaları ile kombine yöntemlerle Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki eğitim görev yerlerine doğru ilerleyerek, yabancı poligonlara ulaştı.”Birliklerin uygulama eylemleri, Domanovskiy, Gojskiy, Obuz-Lesnovskiy, Brestskiy ve Osipoviçskiy adlı poligonların yanı sıra Belarus'taki belirli arazilerde gerçekleşecek. Hava kuvvetleri içinse Baranoviçi, Luninets, Lida ve Maçulişçi havalimanlarının kullanılması planlanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Belarus ile planlanan büyük ortak tatbikatın güven ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını öngören Viyana Belgesi 2011’e aykırı olmadığını ifade etti.Rusya-Belarus ortak tatbikatıRusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, dün yaptığı açıklamada Belarus ile iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatının yapılacağını duyurmuştu.Fomin, Birlik Devleti Ortak Bölgesel Hava Savunma Sisteminin işleyişinin denetimi kapsamında Belarus'a 12 adet Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 uzun menzilli füze savunma sistemi ile Pantsir-S kısa menzilli füze sisteminin konuşlandırılacağını ifade etmişti.
rusya
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rusya, belarus, ortak tatbikat, s400, birlik devleti anlaşması

Rus ordusunun ilk birlikleri ortak tatbikat için Belarus’a geldi

21:39 19.01.2022 (güncellendi: 21:54 19.01.2022)
© RTBelarus-Rusya
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© RT
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Rusya Savunma Bakanlığı, Birlik Kararlılığı-2022 adlı ortak tatbikata katılacak olan Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilk birliklerinin Belarus’a geldiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’un birlikte düzenlediği Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatına katılacak olan ilk Rus ordu birliklerinin standart ekipman ve silahlarla Belarus'a geldikleri belirtildi.
Rusya ile Batı arasında gerilim devam ederken Rusya-Belarus Birlik Devleti, Ukrayna, Polonya, Litvanya ve Letonya'yla sınır komşusu olan Belarus'ta yaklaşık 1 ay sürecek tatbikat gerçekleştirecek.
“Birlik Devletinin müdahale güçlerinin denetiminde yer alan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin ilk birlikleri Belarus Cumhuriyeti'ne geliyor” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:
“Birlik Devleti müdahale güçlerinin denetiminde yer alacak (Rusya) Doğu Askeri Bölgesi’nin birlikleri, standart ekipman ve silahlarla yürüyüş ve demiryolu vasıtaları ile kombine yöntemlerle Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki eğitim görev yerlerine doğru ilerleyerek, yabancı poligonlara ulaştı.”
Birliklerin uygulama eylemleri, Domanovskiy, Gojskiy, Obuz-Lesnovskiy, Brestskiy ve Osipoviçskiy adlı poligonların yanı sıra Belarus'taki belirli arazilerde gerçekleşecek. Hava kuvvetleri içinse Baranoviçi, Luninets, Lida ve Maçulişçi havalimanlarının kullanılması planlanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Belarus ile planlanan büyük ortak tatbikatın güven ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını öngören Viyana Belgesi 2011’e aykırı olmadığını ifade etti.

Rusya-Belarus ortak tatbikatı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, dün yaptığı açıklamada Belarus ile iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatının yapılacağını duyurmuştu.
Fomin, Birlik Devleti Ortak Bölgesel Hava Savunma Sisteminin işleyişinin denetimi kapsamında Belarus'a 12 adet Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 uzun menzilli füze savunma sistemi ile Pantsir-S kısa menzilli füze sisteminin konuşlandırılacağını ifade etmişti.
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